Serie A, Hellas Verona-Monza: le formazioni ufficiali

Domenica di spezzatino in scena allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona: domenica 5 novembre, alle ore 12.30, si disputerà Hellas Verona-Monza, match valido per l’undicesima giornata del Campionato di Serie A. In terra veneta si affronteranno due formazioni con due moduli a specchio: il 3-4-2-1. Nella scorsa stagione i biancorossi vinsero in casa il confronto dell’andata contro gli scaligeri con il risultato di 2-0 con le reti siglate da Carlos Augusto e Colpani mentre nel match di ritorno le due compagini pareggiarono per 1-1 con i gol messi a segno da Verdi e Sensi.

Le formazioni ufficiali

🟡🔵 Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Dawidowicz, Magnani; Terracciano, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Marco Baroni.

⚪🔴 Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Raffaele Palladino.