Serie A, Genoa-Monza 2-3: eurogol di Mota Carvalho e gara rocambolesca

🧐 Il Monza di mister Palladino, grazie a questa vittoria, sale a quota 39 punti in classifica e, dopo aver ipotecato il discorso salvezza, può realmente sognare una concreta qualificazione in Europa.

⏳ Triplice fischio finale: il Monza espugna il Ferraris battendo 3-2 il Genoa a coronamento di una gara spettacolare e ricca di emozioni.

🔴🔵 95′ Cross di Spence dalla sinistra, Kyriakopoulos ci mette una pezza per la comoda presa di Di Gregorio.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🔴🔵 87′ Palla invitante di Gudmundsson per il tiro al volo di Vitinha che si fa murare dalla difesa biancorossa.

🔄 85′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Pessina e Birindelli entrano Machin e Pedro Pereira.

🔄 84′ Cambio nel Genoa: al posto di Sabelli entra Ekuban.

⚪🔴 80′ Manovra insistente del Monza: sponda di Djuric che lavora per V. Carboni che entra in area e calcia, respinge corto Martinez e Maldini si fa trovare al posto giusto al momento giusto insaccando da pochi passi. GENOA 2 – MONZA 3

⚪🔴 80′ GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZA

🔴🔵 77′ Gudmundsson fraseggia nello stretto e serve in area Messias, tocco corto dell’ex Milan per il tiro centrale di Retegui che è bloccato da Di Gregorio senza patemi.

🔄 75′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho e Akpa Akpro entrano Maldini e V. Carboni.

🔴🔵 71′ Corner di Malinovskyi a trovare il colpo di testa di Badelj che spedisce di poco a lato.

🔴🔵 70′ Genoa vicino al gol del sorpasso: un tiro di Malinovskyi dalla distanza, deviato con la nuca da Gudmundsson, chiama agli straordinari Di Gregorio che respinge la sfera; arriva Badelj che da posizione favorevole prova a ribadire in rete ma gli chiude lo specchio Mota Carvalho in ripiegamento.

🔴🔵 68′ Pareggia il Grifone: a centrocampo Vitinha ruba la sfera ad Akpa Akpro, avanza col pallone, sterza e calcia con un sinistro a giro che finisce all’angolino. GENOA 2 – MONZA 2

🔴🔵 68′ GOL DEL GENOA

🔴🔵 65′ Corner di Gudmundsson dalla sinistra per il colpo di testa fuori misura di Retegui che termina a fil di palo.

🔄 63′ Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra Kyriakopoulos.

🔴🔵 63′ Spence sguscia tra due difensori biancorossi e crossa al centro per l’inzuccata di Vitinha che impatta male di testa e l’azione sfuma.

🔴🔵 56′ Sale la pressione del Genoa: sponda di Retegui per l’accorrente Badelj che calcia di prima intenzione col sinistro mandando alto.

🟨 55′ Ammonito Bondo per un fallo commesso su Retegui.

🔴🔵 53′ GOL DEL GENOA: Gudmundsson si fa ipnotizzare da Di Gregorio che indovina l’angolo ma l’islandese è lesto nel ribattere in rete. GENOA 1 – MONZA 2

🔴🔵 51′ Rigore assegnato al Genoa per un tocco di braccio di Pablo Marí.

⚠️ Attenzione: controllo VAR in corso.

🔴🔵 46′ Il neo entrato Vitinha prova a timbrare subito il match con una conclusione da fuori area sventata da Izzo.

📣 RIPRENDE IL MATCH AL FERRARIS!

🔄 46′ Triplo cambio nel Genoa: al posto di Vogliacco, Frendrup e Strootman entrano Spence, Malinovskyi e Vitinha.

⏳ Fine primo tempo al Ferraris: il Monza conduce sul Genoa col risultato di 2-0, a segno Pessina di testa e Mota Carvalho con un gol spettacolare in mezza rovesciata.

🔴🔵 49′ Traversone di Gudmundsson per il colpo di testa di Frendrup che manda alto.

⚪🔴 47′ pt Dall’out di sinistra Mota Carvalho, in grande spolvero quest’oggi, calcia con un diagonale che termina sull’esterno della rete.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🟨 44′ Ammonito Djuric per un fallo commesso su Bani.

🔴🔵 42′ Lancio di Badelj ad imbeccare Vogliacco che colpisce la palla in scivolata non impensierendo Di Gregorio.

🔴🔵 40′ Corner di Gudmundsson a cercare Vogliacco in area ma il difensore genoano è anticipato da Pessina che tocca con la spalla e blocca così Di Gregorio.

🧐 35′ Il Monza che gestisce il vantaggio con un giro palla efficace e Genoa che fa fatica a costruire azioni degne di nota.

⚪🔴 26′ Colpani slalomeggia tra le maglie rossoblù e tira con un sinistro potente con la sfera che si stampa sull’incrocio dei pali, complice la deviazione decisiva di Martinez. Raccoglie da fuori area Mota Carvalho che spedisce alto il pallone.

⚪🔴 23′ Azione in contropiede del Monza con la corsa di Birindelli che riesce a calciare da posizione defilata non inquadrando lo specchio della porta.

⚪🔴 18′ Gol spettacolare di Mota Carvalho!!! Che cosa ha fatto?! Su azione da corner Colpani serve Mota Carvalho che insacca con una mezza rovesciata alla Carlo Parola. GENOA 0 – MONZA 2

⚪🔴 18′ GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZA

🟨 17′ Ammonito Sabelli per un fallo commesso su Birindelli.

🔴🔵 15′ Punizione pericolosa per il Genoa a pochi metri dall’area di rigore biancorossa. Calcia Gudmundsson, respinge la barriera. Schema non riuscito a dovere.

⚪🔴 8′ Grande azione del Monza che si porta avanti nel punteggio: traversone di A. Carboni, sponda di testa di Colpani che fornisce l’assist per l’accorrente capitan Pessina che incorna di testa depositando la sfera in rete. GENOA 0 – MONZA 1

⚪🔴 8′ GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZA

🔴🔵 4′ Su azione da calcio piazzato è Gudmundsson a colpire da distanza siderale con la sfera che sorvola la traversa.

🔴🔵 1′ Primo sussulto dei padroni di casa dopo appena un minuto di gioco con una conclusione dalla distanza di Messias, deviata in corner da un provvidenziale Izzo.

📣 INIZIA IL MATCH AL FERRARIS!

⚠️ Dirige l’incontro il Sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto Uomo: Michael Fabbri di Ravenna. VAR: Valerio Marini di Roma 1. AVAR: Paolo Valeri di Roma 2.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

La 28^ giornata di Serie A mette di fronte Genoa e Monza: i biancorossi in classifica hanno tre punti in più rispetto al Grifone e sono reduci dalla debacle interna contro la Roma dove, statistiche alla mano, avrebbero meritato un passivo meno pesante; i rossoblù di Gilardino, invece, nell’ultimo turno di campionato hanno perso di misura contro la capolista Inter. I padroni di casa sono orfani dello squalificato Vasquez mentre tra i brianzoli sono indisponibili D’Ambrosio, Vignato e Gagliardini. Sfida speciale per mister Raffaele Palladino che affronta il suo passato: da calciatore, infatti, ha totalizzato 82 presenze e sette reti in maglia rossoblù. Calcio di inizio alle ore 20.45 allo stadio “Luigi Ferraris”.

Le formazioni ufficiali

🔴🔵 Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Messias; Retegui, Gudmundsson. All. Alberto Gilardino.

⚪🔴 Monza (4-2-3-1): Di Gregorio: Birindelli, Pablo Marí, Izzo, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Mota Carvalho; Djuric. All. Raffaele Palladino.