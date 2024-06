Seregno, uno dei campi del Seregnello sarà intitolato all’ex calciatore Pino Longoni

La quarta edizione della “Seregno Sport Week”, contenitore di iniziative sportive, promosso dall’amministrazione comunale, con la collaborazione delle associazioni e delle società sportive, cominciata venerdì 31 maggio, con il saggio della Salus ginnastica al PalaSomaschini di via alla Porada a Seregno, assaporerà uno dei suoi momenti più emozionanti domenica 9 giugno, quando il campo in erba sintetica del centro sportivo Seregnello di via Platone sarà intitolato ufficialmente a Pino Longoni, nato nel 1942 e deceduto nel 2006, che fu calciatore professionista di alto livello.

Seregnello: il pasticcio delle parallele vie Longoni

Pino Longoni con la maglia del Cagliari

L’appuntamento è inserito all’interno del programma di “Give back. Restituiamo il calcio ai ragazzi”, che aprirà alle 14.30, con un torneo di calcio senza barriere, e che prevede appunto alle 16.30 l’intitolazione ufficiale del terreno in erba sintetica a Longoni. La novità sanerà una ferita per i tanti appassionati di calcio che vivono in città. Dopo la sua scomparsa, al nome di Pino Longoni, terzino sinistro cresciuto nelle giovanili dell’Inter, prima delle esperienze a Como, Modena, Cagliari, Firenze e Vicenza, che lo portarono a sfiorare per due volte lo scudetto, la prima durante gli anni in Sardegna e la successiva con la casacca della Fiorentina, e che poi da allenatore si è seduto anche sulla panchina del Seregno, era stata dedicata una strada nella zona settentrionale del territorio. La sua prossimità con la via don Angelo Longoni aveva però causato problematiche di difficile soluzione, soprattutto per ambulanze e fornitori, tanto da rendere necessaria una reintitolazione ad Oriana Fallaci.

Seregnello: tributo ad una figura di chiaro spessore

Ora, con la scelta del campo del Seregnello, l’atleta, sempre distintosi per la sua professionalità e per la sua correttezza, sarà finalmente ricordato come merita.