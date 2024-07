Seregno, torna la dote sport comunale: previsto uno stanziamento di quasi 30mila euro

Anche per la stagione 2024-’25, le famiglie seregnesi potranno contare per l’iscrizione dei loro figli ad una società sportiva sulla dote sport comunale. La giunta amministrativa ha infatti approvato la reiterazione del contributo, già proposto negli ultimi anni, prevedendo uno stanziamento di 29mila 900 euro. Il bando definito per l’assegnazione delle erogazioni, di prossima pubblicazione, contempla che i beneficiari possano essere nuclei residenti in città, composti da cittadini italiani o di una nazione dell’unione europea o originari di un paese al di fuori della stessa, purché in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, con un Isee ordinario compreso tra 0 e 25mila euro.

Dote sport: previsto un contributo ordinario ed uno di merito

Gli atleti non devono avere un’età superiore ai 17 anni e devono effettuare per il 2024-’25 un’iscrizione della durata minima di sei mesi ad associazioni o società sportive dilettantistiche, affiliate a federazioni nazionali, discipline sportive o enti di promozione sportiva oppure a federazioni sportive paralimpiche. Il contributo standard, una tantum, è quantificato in 100 euro, mentre sono stati contemplati quindici contributi di merito del valore di 200 euro, per le famiglie di atleti che nel 2023-’24 abbiano partecipato a competizioni nazionali o si siano classificati tra i primi dieci in gare che assegnavano il titolo regionale a livello individuale o che, con la loro squadra, abbiano concorso come categoria Senior in campionati di livello nazionale o regionale, a condizione di militare almeno nella stessa categoria nella nuova stagione, o abbiano partecipato a campionati o fasi nazionali o regionali, anche a seguito di qualificazione. La dote sport comunale e la dote per il merito non sono cumulabili. Nel caso in cui non venissero assegnate tutte le doti di merito, la somma residua sarà destinata alle doti di base.