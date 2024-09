Seregno, le società di calcio e hockey su pista si presentano alla festa della Madonna della Campagna

«Ringrazio i ragazzi, che hanno deciso di stare con noi quando ancora la società non esisteva». Nel clima positivo che giovedì 5 settembre, sul palco della festa della Madonna della Campagna a Seregno, ha caratterizzato la presentazione del Seregno Fbc e del Seregno Hockey 2012, una sottolineatura la merita un passaggio dell’intervento di Alfredo Varini, presidente del neonato sodalizio calcistico, che ha fatto emergere l’eccezionalità dell’estate vissuta dai suoi atleti, che hanno sposato il progetto azzurro senza una certezza che l’iter burocratico avrebbe premiato la loro fiducia.

Calcio e hockey su pista: obiettivi e speranze dei dirigenti

La formazione del Seregno Hockey 2012

La serata, condotta da Stefano Lo Jacono, è stata aperta dai saluti del sindaco Alberto Rossi, che ha ricordato il percorso promosso dall’amministrazione comunale per riportare il calcio in vita a livello di prima squadra, finalizzato ad «un progetto che avesse le basi per un qualcosa di duraturo», e dell’assessore allo sport Paolo Cazzaniga, che invece ha evidenziato come la nuova realtà sia «erede di una tradizione che va avanti dal 1913». La scena l’hanno quindi occupata Roberta Raimondi ed Alfredo Varini, presidenti rispettivamente di Seregno Hockey 2012 e Seregno Fbc, che hanno proposto anche la possibilità di un abbonamento congiunto. «I nostri sport -ha confermato Raimondi– hanno avuto in passato tanti tifosi in comune. Mi piacerebbe che fosse ancora così». Varini ha di suo rimarcato che «l’obiettivo è fare qualcosa di bello e di farlo insieme, perché così si va più lontano». Il microfono è passato poi a Claudio Pozzi ed Antonio Santorelli, che nell’ultima annata, con l’Fbc Seregno, hanno evitato la diaspora del vivaio. «La prima squadra senza il settore giovanile è impensabile» ha spiegato Pozzi, mentre Santorelli ha aggiunto che «il settore giovanile è il futuro». Il giro a livello dirigenziale lo ha chiuso Leonardo Sabia, consigliere del Seregno Fbc, che ha confidato che «siamo felici perché siamo in parecchi, nonostante il maltempo, e saremo ancora più contenti quando al Ferruccio verrà anche chi non è tifoso, perché lì si trova la città».

Calcio e hockey su pista: le ambizioni dei tecnici Giaroni ed Avella

Luca Giaroni e Gabriele Avella con Stefano Lo Jacono

Ad introdurre le presentazioni delle due squadre sono stati infine i rispettivi tecnici. Luca Giaroni, alla seconda stagione sulla panchina del Seregno Hockey 2012, ha anticipato che «sarà un campionato difficile. Cercheremo di fare meglio della scorsa stagione, quando ci siamo salvati all’ultima giornata». Gabriele Avella, primo allenatore del Seregno Fbc, non ha al contrario nascosto le sue ambizioni: «Per noi è un anno zero, di ripartenza. Vogliamo provare a salire e per questo daremo il massimo». Sul palco sono successivamente sfilati i componenti dei due organici, con quello del Seregno Hockey 2012 presentato dall’addetto stampa Paolo Virdi e quello del Seregno Fbc da Stefano Lo Jacono.

Calcio e hockey su pista: la proposta di un abbonamento congiunto

I calciatori del Seregno Fbc all’inizio della serata

L’abbonamento congiunto per assistere ai campionati delle due società può essere sottoscritto, al costo di 100 euro, sul portale www.seregnostore.it di “ViviSeregno”.