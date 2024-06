Seregno, le nazionali cilene di hockey su pista prepararanno i mondiali al PalaSomaschini

In preparazione ai campionati mondiali di specialità, che si svolgeranno nel mese di settembre a Novara, la federazione cilena di hockey su pista ha scelto la Brianza come sede dei raduni delle sue nazionali. Le selezioni Seniores maschile e femminile e quella Under 19 maschile si alleneranno infatti nelle settimane precedenti all’appuntamento iridato al PalaSomaschini di Seregno, grazie alla collaborazione organizzativa assicurata dal Seregno Hockey 2012, società che ha da poco conquistato la permanenza sul palcoscenico della serie A/2 con la sua prima squadra.

Hockey su pista: gli impegni in Piemonte delle selezioni cilene

La prima compagine ad arrivare sarà l’Under 19, che si tratterrà tra sabato 31 agosto e venerdì 6 settembre, prima di trasferirsi in Piemonte, dove nella fase eliminatoria affronterà Argentina, Spagna e Svizzera. Le formazioni Seniores maschile e femminile, invece, sono attese mercoledì 4 settembre e saluteranno venerdì 13 settembre. La prima, che ha tra i suoi dirigenti l’ex giocatore del Seregno Hockey Victor Bertran, a Novara è inserita nel girone B, con la Spagna, l’Italia del commissario tecnico Alessandro Bertolucci e la Francia. La seconda, invece, avrà come avversarie nella fase iniziale Spagna, Italia ed Inghilterra. Prima squadra e giovanili del Seregno Hockey 2012 saranno gli sparring partner degli atleti cileni in questa fase.