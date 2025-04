Seregno esulta per Giulia Confalonieri: la campionessa brianzola sesta alla Paris Roubaix Femmes

Grande prestazione di Maria Giulia Confalonieri: l’atleta di Seregno (Team Uno X-Mobility) si è classificata al sesto posto nella Paris-Roubaix Femmes, corsa del circuito World Tour. Sul cosiddetto “podio allungato” sono poi salite, nell’ordine, Lorena Wiebes, Marianne Vos, Letizia Borghesi e Maria Giulia Confalonieri. L’atleta di Seregno lungo tutto il percorso, tra scatti e allunghi, è rimasta nel gruppetto delle migliori ma ha dovuto lottare praticamente da sola contro un’agguerrita concorrenza. Pauline Ferrand-Prevot, 33 anni Campionessa olimpica della mountainbike è tornata al successo dieci anni dopo l’ultima affermazione su strada ottenuta al Giro d’Italia Women.

Seregno esulta per Giulia Confalonieri: nelle gare giovanili spiccano le atlete della Sc Cesano Maderno

Nelle gare giovanili, settore femminile, disputate nel lecchese spiccano soprattutto i risultati di atlete della SC Cesano Maderno. In prove a cronometro su strada a Valmadrera (tutte sul percorso di 2,2 km) negli Esordienti 2^ anno si è imposta Nicole Bracco che ha festeggiato la terza vittoria consecutiva staccando 11” la compagna di colori Camilla Caravagna. Il successo della squadra diretta dal DS Guido Roncolato lo hanno certificato poi i piazzamenti di Vittoria Vitillo, Cristina Pianta, Ingrid Corno classificatesi nell’ordine al 4°, 5° e 7° posto e, negli esordienti 1^ anno, dal nono di Arianna Pietrella. Nella gara per allieve (vittoria della bresciana Emma Cocco) Emma Colombo, Letizia Parini, Martina De Vecchi, Vivienne Cassata si sono posizionate, rispettivamente, al 6°, 7°, 8° e 9° posto. A Valmadrera nelle crono degli atleti esordienti 2^ anno Andrea Pierobon (GS Cicli Fiorin) si è classificato nono; negli esordienti 1^ anno Andrea Dal Ben Belluz e Samuele Colombo (entrambi US Biassono) al settimo e al nono posto e, al decimo, Giuseppe Grazioso (Pedale Arcorese).