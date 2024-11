Seregno, arriva il grande pugilato: il PalaSomaschini ospita i campionati italiani Elite

Il grande pugilato arriva in Brianza. Da martedì 3 dicembre a domenica 8 dicembre, il PalaSomaschini di via alla Porada a Seregno ospiterà infatti i campionati italiani assoluti Elite, giunti alla loro centoduesima edizione in campo maschile ed alla ventitreesima in quello femminile. L’evento, promosso dalla Federazione pugilistica italiana, con la collaborazione del suo comitato regionale, insieme alla locale Unione sportiva Lombarda, con il patrocinio del Coni ed il contributo della regione Lombardia, è stato presentato martedì 19 novembre, in una conferenza stampa a palazzo Landriani-Caponaghi, e costituirà uno dei momenti introduttivi del percorso che, nel 2025, vedrà Seregno in veste di città europea dello sport.

Pugilato: il programma della manifestazione

I pugili presenti con Massimo Bugada, presidente del comitato regionale della Fpi, e Luca Leva, presidente dell’Us Lombarda

In gara vi saranno in totale 285 atleti, 210 uomini e 75 donne, provenienti da tutta la penisola, che si misureranno in tredici categorie di peso maschili ed in dieci femminili. Spiccano tra gli iscritti i nomi delle partecipanti alle olimpiadi di Parigi 2024 Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi ed Angela Carini, quest’ultima protagonista suo malgrado dell’arcinota sfida con Imane Khelif, nonché quelli di Rebecca Nicoli, che ha combattuto nelle olimpiadi di Tokyo 2020, di neo professioniste come Roberta Bonatti e di azzurri che in passato hanno tentato invano di ottenere il pass per le olimpiadi, come Federico Serra, Melissa Gemini, Salvatore Cavallaro e Michele Baldassi, senza dimenticare Vincenzo Lizzi, medaglia di bronzo nei giochi olimpici giovanili. La formula prevede una fase preliminare tra martedì 3 dicembre e venerdì 6 dicembre, con incontri che inizieranno alle 14, le semifinali sabato 7 dicembre e le finali domenica 8 dicembre, con il via ai match alle 15. Per la fase preliminare, il pubblico potrà accedere liberamente, per semifinali e finali è contemplato un biglietto d’ingresso dal costo di 10 euro.

Pugilato: le dichiarazioni di amministratori ed organizzatori

Da sinistra, Maurizio Losa, Paolo Cazzaniga, Alberto Rossi, Diego Lenzi, Massimo Bugada e Luca Leva

«Questa -ha spiegato durante la conferenza stampa il sindaco Alberto Rossi– è un’occasione di grande prestigio, che si inserisce nell’alveo del riconoscimento di città europea dello sport. Mercoledì 11 dicembre, con l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga, sarò a Bruxelles, per la cerimonia in cui riceveremo il mandato». Maurizio Losa, presidente del comitato organizzatore, dopo aver ricordato la figura del pugile Ernesto Formenti, unico seregnese a vincere una medaglia d’oro alle olimpiadi, che salì sul gradino più alto del podio a Londra nel 1948, ha invece anticipato che da questo punto di vista in città «l’inaugurazione ufficiale sarà sabato 11 gennaio». Massimo Bugada, presidente regionale della Federazione pugilistica, ha di suo sottolineato come «i campionati italiani torneranno in Lombardia dopo le esperienze nel 2002, nel 2009 e nel 2016», mentre Luca Leva, presidente dell’Unione sportiva Lombarda, ha evidenziato che «sono previste 1.700 presenze, tra atleti, tecnici, ufficiali di gara ed ospiti». Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.fpi.it.