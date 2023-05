Seregno, al rush conclusivo le iniziative promosse per il Giro d’Italia

Il “#fuorigiroseregno”, cartellone di iniziative curato dall’amministrazione comunale di Seregno, con la collaborazione delle associazioni del territorio, per accompagnare la popolazione all’appuntamento con la tappa Seregno-Bergamo del Giro d’Italia di ciclismo, prevista domenica 21 maggio, è entrato nella sua fase operativa più importante. Il momento forse più atteso è in calendario sabato 20 maggio, quando alle 22, per iniziativa dell’associazione Madonna della Campagna, con il nostro giornale in veste di mediapartner, il parco omonimo in zona Fuin ospiterà un concerto dei “Ricchi e Poveri”. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili. I cancelli apriranno alle 17 ed a disposizione dei presenti vi saranno stand gastronomici, con specialità in rosa pensate appositamente nell’ottica della manifestazione ciclistica più importante in Italia, punti bar con birrerie e giochi gonfiabili per bambini. La proposta conferma la capacità organizzativa dell’associazione Madonna della Campagna, che ha il suo presidente in Cesare Visconti ed il suo direttore artistico in Alessandro Rossi, peraltro già dimostrata annualmente nel mese di settembre, con la tradizionale festa che richiama partecipanti da tutti la Brianza e che, nella sua ultima edizione, ha avuto tra gli ospiti anche Ivana Spagna e Johnson Righeira.

“#fuorigiroseregno”: un museo temporaneo alla Pol74

Angelo Pellegatta nello spazio riservato a Fausto Coppi, con le sue maglie iridate

Una sottolineatura la merita anche la mostra temporanea di oggettistica o cimeli inerenti il mondo del ciclismo, che sabato 20 maggio e domenica 21 maggio sarà visitabile negli spazi della Pol74, storica azienda di via Corsica, con alle spalle oltre 60 anni di attività, che in modo particolare produce ed esporta in tutto il mondo divani letto. «Siamo stati sollecitati dall’amministrazione comunale a partecipare -spiega Angelo Pellegatta, il titolare– e siamo stati felici di accogliere l’invito. Abbiamo perciò contattato il museo del ciclismo dei Ghisallo, che ci ha messo a disposizione materiale che normalmente è esposto nella sua sede e che noi abbiamo sistemato nei nostri spazi. In più, si sono aggiunti altri collezionisti privati, come Angelo Santambrogio, fratello di Giacinto Santambrogio, che a Seregno tutti conoscono, ed Alessandro Citterio, un nostro fornitore, figlio di Anselmo Citterio, desiano, che fu vicecampione olimpico nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Londra del 1948». Gli appassionati qui potranno ammirare pezzi davvero imperdibili, come le maglie di campione del mondo su strada e su pista di Fausto Coppi o le biciclette di Eddy Merckx e Francesco Moser. Le visite, libere, saranno possibili nelle due giornate sotto la lente d’ingrandimento, tra le 9.30 e le 18.

“#fuorigiroseregno”: Gianni Bugno ospite del Banco Bpm

Gianni Bugno, a destra, con Gigi Baj

Un’iniziativa analoga, promossa sempre in collaborazione con il museo del ciclismo del Ghisallo, è stata ospitata, da lunedì 15 maggio a venerdì 19 maggio, dalla filiale locale di via Montello del Banco Bpm. Qui, giovedì 18 maggio è intervenuto Gianni Bugno, ex ciclista monzese, vincitore del Giro d’Italia nel 1990 e del titolo iridato nel 1991 e nel 1992, che si è raccontato al pubblico, rispondendo alle domande del giornalista Gigi Baj.

“#fuorigiroseregno”: uno spazio riservato al sociale

L’inaugurazione dell’installazione della cooperativa “L’Aliante” in piazza monsignor Biella

Infine, tra la miriade di altri appuntamenti o proposte, è da evidenziare anche l’apertura al sociale. In piazza Risorgimento, da domenica 7 maggio e fino a domenica 21 maggio, può essere apprezzata “Autismo in blue jeans va al Giro d’Italia”, installazione di blue jeans resinati ed interpretati nell’ottica del Giro d’Italia, curata da Facciavista Onlus ed Anffas Brianza, mentre da venerdì 19 maggio e per tutto il weekend corrente la piazza Monsignor Biella accoglierà “Pedalando in Aliante”, scultura installata dalla cooperativa sociale “L’Aliante”, che affresca un ciclista in sella ad una bicicletta tricolore.