Sci di fondo: super Lucia Broggini agli Italiani, quarta tra le Under 16

Ottimo fine settimana per i fondisti del Gs I Camosci Seregno, impegnati sui campi Tesero, in provincia di Trento, e di San Michele (Verbania).

Sci di fondo: super Lucia Broggini agli Italiani, 284 iscritti sull’Olimpica di Tesero

A farsi strada innanzitutto è Lucia Broggini che ha conquistato il quarto posto nella categoria U16 nei campionati italiani assoluti disputati a Tesero. La manifestazione era sotto l’egida della Fis (Federazione Internazionale Sci) e aperta anche ad atleti provenienti da nazioni europee ed extraeuropee. Tra i 284 atleti iscritti, era presente Broggini atleta della categoria allieve tesserata per I Camosci di Seregno (è nata il 12/11/2009, abita a Vedano al Lambro ed è allenata dal papa Pietro, campione mondiale juniores).

Il regolamento federale prevede la partecipazione della categoria U16 ultimo anno ed entrano in classifica con le U18.

Seregno sci di fondo Davide Maffeis primo a San Michele

Sabato nella sprint in tecnica classica, per una caduta nella qualificazione non è riuscita ad entrate tra le prime trenta. Domenica ha gareggiato nella gara con partenza individuale, una 10 km in tecnica libera. La pista su cui si sono sfidati gli atleti era quella “Olimpica” con un tracciato di 3,30 km molto duro e selettivo, lo stesso che verrà usato per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Molto bene la Broggini che nella classifica finale delle U18 (con abbinate le U16 ultimo anno) è risultata 13° assoluta. Nelle sue pari età è risultata 4° preceduta solamente dalla bergamasca Negroni (SC 13 Clusone), la friulana Urgesi (Camosci Sappada) e la piemontese Delfino (SC Valle Stura). La Broggini gareggerà nei prossimi Campionati Italiani U16 in programma dal 21 al 23 febbraio nella località abruzzese di Passo Godi.

Sci di fondo: Maffeis e Corti al Trofeo Gaspari, i risultati

Impresa anche di Davide Maffeis e Matilde Corti primi assoluti al “Trofeo Gaspari”. Sabato a San Michele si è disputato l’annuale Trofeo Diego Gaspari, gara regionale in tecnica classica con partenza a cronometro. Dopo due anni di mancanza neve, i fondisti sono tornati a gareggiare in Val Formazza a seguito delle recenti, copiose nevicate. Molte bene atlete ed atleti del GS I Camosci che si sono imposti nelle classifiche assolute sia maschile che femminile con il senior Davide Maffeis nella prova di 10 km e con la junior Matilde Corti nella 5 km. Questi i risultati degli atleti GS I Camosci in Val Formazza: cat. cucciole Km 2,00: 4° Alice Broggini; ragazze Km 3,00: 7° Emma Broggini; assoluta femm. Km 5,00: 1° Matilde Corti, 3° Silvia Menin; assoluta maschile Km 10,00: 1° Davide Maffeis, 3° Fabio Pelucchi, 11° Francesco Corti.