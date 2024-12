Sci di fondo: ritorno in pista con podio per le allieve Broggini e Forzatti

Sci di fondo Forzatti Arianna e Sofia

Grande inizio di stagione per i fondisti tesserati alle società Gs I Camosci Seregno e Polisportiva Team Brianza di Lissone.

A Riale in Val Formazza dove si è disputato il Trofeo Crosetti, gara regionale di sci di fondo, a tecnica libera, molto bene nella categoria allieve le talentuose atlete Alice Broggini di Vedano al Lambro (Gs I Camosci) e Lucia Forzatti di Monza (Pol.Team Brianza) che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto precedendo Karin Iacchini, atleta del Valle Anzasca, mentre Sofia Forzatti si è inserita in quinta posizione. Luca Forzatti, papà delle atlete monzesi, si è classificato sesto nella categoria assoluta.

Sci di fondo: i risultati delle giovanili

Risultati importanti sono stati conquistati dai fondisti del Gs I Camosci a iniziare dalle categorie giovanili che hanno visto subito Sofia Ricca protagonista tra le baby con un secondo posto, preceduta solamente da Maria Pedro Zucchi (SC Valle Anzasca) e Alice Broggini, quarta nelle Under 12. Bene anche Jacopo Ricca, al suo primo anno nella categoria ragazzi, che ha colto il 7° posto.

Nelle categorie maggiori ritorno alla vittoria per Sara Colombo, prima assoluta nella classifica che comprende le categorie aspiranti, junior, senior e master ma soprattutto con ampio margine su Valentina Filippi (SC Cunardo).

Tra i maschi secondo posto tra i senior/master per Davide Maffeis, quarto per Guido Ricca e sesto per Francesco Corti. Nella speciale classifica per società il Gs I Camosci si è posizionato al quarto posto.