Sci di fondo: Lucia Broggini di bronzo ai campionati regionali

Nei Campionati Regionali di Isolaccia Valdidentro con una Sprint in pattinato e una Individuale a Cronometro in tecnica classica, brilla il bronzo vinto da Lucia Broggini.

Sci di fondo: le atlete brianzole ai campionati regionali

Alle gare erano presenti quattro atlete della Squadra Provinciale Fisi Milano: Camilla Crippa (Cat. U18), le U 14 Arianna Forzatti e Sofia Forzatti (entrambe risiedono a Monza e sono affiliate alla Polisp.Team Brianza di Lissone) e Broggini di Vedano al Lambro del Gs I Camosci di Seregno.

Sci di fondo: le gare a Isolaccia Valdidentro

Alla fine della sprint (batterie di qualificazione e finale) Camilla Crippa ottiene il settimo posto nella Cat. Senior/Giovani; nella Cat.U14 Lucia Broggini il 7° posto, Arianna Forzatti il 13° e Sofia Forzatti il 20°.

Nella 4 km in tecnica classica, ancora un’ottima prova delle giovani fondiste che portano al Comitato Provinciale di Milano e al presidente Madella la prima medaglia nell’ambito del “Progetto Giovani”, grazie al terzo posto di Lucia Broggini, mentre Arianna e Sofia Forzatti chiudono al 19° e 22° posto. Nella prova sui 7,5 km Camilla Crippa si classifica ottava.

Sci di fondo, Carlo Salvioni: «Grazie a chi crede nel Progetto Giovani»

«Come Responsabile Provinciale sono molto contento del risultato ottenuto da Lucia, un premio meritato stante la bella stagione che sta disputando e per la costanza che mette sempre negli allenamenti – commenta Carlo Savioni presidente della Polisportiva Team Brianza di Lissone e coordinatore del Progetto Giovani – Soddisfazione anche per le prestazioni di Arianna e Sofia, che in questi Campionati Regionali hanno confermato di essere sempre nelle prime posizioni tra le atlete nate nel 2010. Un buon segnale. Ringrazio il Consiglio Provinciale, la Commissione Fondo e il Gruppo Tecnico, che hanno creduto e sostenuto il “Progetto Giovani“».