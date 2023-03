Sci di fondo, Laura Colnaghi vince altri due titoli italiani

Atleti brianzoli da protagonisti anche nello sci di fondo. A Vermiglio, nei Campionati Italiani Master, Laura Colnaghi Calissoni, atleta di Aicurzio affiliata al Gs I Camosci Seregno, ha vinto due titoli italiani nella Categoria F4 quello nella gara sui 10 km in TC quindi sui 10 in TL. Per questa fondista che colleziona a ripetizione titoli, è il quinto della stagione 2022/23.

A Vermiglio fari puntati su Davide Maffeis (Categoria M1) classificatosi al terzo posto sui 10 km in TC e, per la prima volta della stagione, sul podio di un Campionato Italiano Master mentre sui 15 km in TC ha chiuso in sesta posizione raccogliendo punti per rafforzare la sua leadership nella Coppa Italia. Sempre a Vermiglio nella 15 km in TL terzo posto nella categoria amatori per Fabio Peluchi, altro fondista del Gs.I Camosci presieduto da Pino Tagliabue.

Sci di fondo: i risultati del Team Brianza

Importanti risultati sono stati conquistati dai fondisti del Team Brianza di Lissone, sezione Sport Invernali, in una gara regionale a cronometro in pattinato, organizzata alla Conca dell’Alben dallo Sc Valserina.

Marco Forzatti Team Brianza Lissone

Nella gara per la categoria U14, sul percorso di 4 km, vittoria per l’atleta dello Sc 13 Clusone, Ines Negroni (tempo 11’18”) fresca vincitrice del Campionato Regionale a Isolaccia e ottima la prova delle sorelle Forzatti (sono di Monza e sono affiliate al Team lissonese presieduto da Carlo Salvioni) con Arianna che ha conquistato il 5° posto (t. 13’10”), con un vantaggio di dieci secondi sulla sorellina Sofia, ancora una volta le migliori delle atlete nate nell’anno 2010. Tra i senior sui 6,5 km, prestigioso quarto posto per Luca Forzatti nella prova vinta da Matteo Visini (Sc.13 Clusone) con Marco Forzatti e Furio Agradi che si sono posizionati al settimo e ottavo posto. Grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti, la Team Brianza ha conquistato l’ottavo posto nella classifica a squadre.