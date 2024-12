Sci di fondo: Garagnani e Colnaghi Calissoni a podio alla Sgambeda

La stagione agonistica delle gran fondo per due inossidabili atlete del Gs I Camosci Seregno è iniziata sul podio. A Livigno nella Sgambeda, gara di 30 km in tecnica libera, che ha richiamato al via 365 atleti provenienti da tutta l’Europa, Elena Garagnani nella categoria master F3 e Laura Colnaghi Calissoni nella F4, si sono classificate al secondo posto nelle rispettive classi dopo aver gareggiato su un tracciato impeccabile, reso spettacolare dalla neve fresca caduta nei giorni precedenti al tradizionale appuntamento con lo sci di fondo. Tra l’altro in questa manifestazione partenza e arrivo sono posti in prossimità del centro abitato e conferiscono all’intero evento un’ambientazione speciale, dal forte coinvolgimento emotivo.

Sci di fondo: i risultati alla Sgambeda

A brillare in campo femminile è stata ancora una volta Justyna Kowalczyk Tekieli, autentica dominatrice della competizione. La campionessa polacca, con i suoi cinque podi olimpici alle spalle, ha imposto un ritmo insostenibile per le avversarie, concludendo in solitaria con il tempo di 1 ora 9’e 25”. Per la terza volta consecutiva ha conquistato a Livigno il gradino più alto del podio, davanti alla tedesca Sigrid Mutscheller e alla francese Maya Even.

In campo maschile vittoria per il kakazo Denis Volotka che ha preceduto di 3” il primo degli italiani, Paolo Fanton. Al terzo posto il tedesco Jakob Walther. Tra gli atleti classificati, buon rientro alle gare per Davide Colombo (Gs.I Camosci), che si è posizionato a metà della classifica assoluta mentre nella categoria Master M3 è risultato il 34° atleta.

Sci di fondo: gli impegni clou delle categorie Master tra mondiali e regionali

Per le categorie master l’appuntamento clou della stagione 2024-2025 saranno i mondiali di categoria in programma nel periodo 8-16 marzo a Klosters in Svizzera. Le gare regionali invece prenderanno il via sabato 21 dicembre a Formazza.