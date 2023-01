Sci di fondo, folta rappresentanza di Lissone alla storica Marcialonga

Un gruppo di fondisti di Lissone domenica 29 gennaio scenderà in pista nella Marcialonga numero cinquanta, per affrontare i percorsi che solcano la Val di Fassa e la Val di Fiemme e per raggiungere il traguardo della regina delle Granfondo italiane di sci di fondo, che si svolge, come da tradizione, l’ultima domenica di gennaio in un contesto unico, incorniciato dalle maestose Dolomiti, che fanno del Trentino una delle regioni più visitate d’Europa. Il percorso offre due varianti: la gara classica di 70 chilometri, che da Moena porta nel centro di Cavalese, dopo la celebre salita della Cascata -rivisitata per la cinquantesima edizione- oppure la variante Light che termina a Predazzo dopo 45 chilometri. Entrambi i tracciati sono da percorrere in tecnica classica e portano gli sciatori attraverso i paesi delle due valli, alla scoperta di scorci unici e suggestivi, accompagnati dal tifo degli spettatori che accorrono numerosi a sostenere gli oltre 7mila partecipanti.

Marcialonga: in gara Sci Club Lissone e Polisportiva Team Brianza

La pattuglia di atleti brianzoli in gara con il pettorale Sc Lissone è guidata da Giovanni Mariani, uno dei cosiddetti senatori inseriti cioè nel ristretto gruppo di fondisti sempre al traguardo nelle edizioni passate, che si impegnerà sul tracciato di 70 chilometri e che comprende anche Giorgio Barlassina e Michele Consonni (categoria M60/69), Maurizio Borgonovo e Mario Brivio (Over 70). La pattuglia dei fondisti della Polisportiva Team Brianza di Lissone è composta da Valeria Pagani e Cecilia Panisi (categoria F18/29); William Valsecchi, Massimiliano Recalcati e Amedeo Bernardelli (M50/59); Giorgio Bianchini e Davide Panisi (M60/69); Carlo Forzatti e Alessandro Citterio (Over 70). A rendere ancor più importante la presenza dei fondisti affiliati ai due team lissonesi si aggiunge Silvano Cazzaniga (Over 70), tesserato allo Sc Valle Vigezzo. Sul percorso della Marcialonga Ligt gareggeranno Aldo Crippa (categoria M60/69) e Daniele Zulian (M70), entrambi dello Sc Lissone; Alessandro Bianchini (M18/29) ed Eugenio Bianchini (M30/39) della Polisportiva Team Brianza Lissone.

«La presenza delle società e di sportivi di Lissone non è casuale -spiega Carlo Salvioni, presidente della Polisportiva Team Brianza-. Ricordo con piacere che nel 2020 Gilberto Panisi, atleta che in Italia, per le gare Fisi ha gareggiato con la nostra maglia, si è classificato al 48mo posto nella Marcialonga classica, risultando il migliore dei fondisti italiani. Quell’anno la gara è stata vinta dal norvegese Tore Bjoerseth Berdal, che sul percorso di 70 chilometri da Moena a Cavalese ha superato i connazionali Tord Asle Gjerdalen, secondo, e Petter Eliassen, terzo all’arrivo. Brilla, quindi, il risultato di Panisi, in un evento apprezzato a livello internazionale: Marcialonga infatti è stata nominata nel 2018 e 2019 miglior evento “Visma Ski Classic”, circuito che include alcune tra le granfondo più rinomate al mondo, tra le quali la svedese Vasaloppet e la norvegese Birkebeinerrennet».