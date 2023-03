Sci di fondo: Crippa in Coppa Italia scala posizioni con lo skating

Camilla Crippa fondista affiliata alla Polisportiva Team Brianza di Lissone, lo scorso fine settimana ha gareggiato a Falcade (Belluno) in val Bios in gare di Coppa Italia Roda.

“Due gare difficili vista la situazione del manto nevoso, con neve particolarmente molle che non ha lasciato un attimo di respiro alle concorrenti – spiega Carlo Salvioni presidente del team lissonese – Nel programma di sabato era inserita una gara sui 5 km in tecnica classica a cronometro, mentre domenica una 10 km in pattinato a inseguimento, con la partenza ad handicap in base ai distacchi accumulati nella prima prova”.

Sabato l’atleta lissonese ha faticato più del previsto ma ha fatto il possibile per limitare i danni, chiudendo al 30° posto a 2’16 dalla vincitrice l’altoatesina Marit Folie (Sci Club Sesvenna).

Sci di fondo: Crippa in Coppa Italia, 20° con la seconda gara e 14° nella classifica Under 18

Nella gara sui 10 km, invece prova di carattere per la giovane atleta che riusciva a recuperare posizioni, chiudendo al 20° posto finale. Grazie a questi piazzamenti Camilla Crippa si è inserita al 14° posto della classifica di Coppa Italia Under 18 a una prova dalla finale che si svolgerà l’1 aprile a Dobbiaco.

Sci di fondo: brianzoli printi per gli Italiani Under 14

Chiuso questo weekend di gare, giovedì Furio Agradi accompagnerà i fondisti Carlo Mariani, le sorelle Arianna e Sofia Forzatti ai Campionati Italiani Under 14 che si disputano a Vermiglio in Trentino. In programma venerdì una Gimkana in pattinato, sabato gara a cronometro in pattinato e domenica una staffetta Mix 4×3,3 km in classico.