Sci di fondo: Broggini tecnico per gli azzurri alle Universiadi

Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) ha ufficializzato la delegazione italiana che parteciperà alle Universiadi invernali o più correttamente chiamati World University Games Winter in programma dal 12 al 22 gennaio 2023 negli Stati Uniti a Lake Placid, stato di New York, dove saranno presenti 2.500 tra atlete ed atleti di cinquanta Nazioni.

Sci di fondo: Broggini, vedanese, è tesserato con i Camosci

Sci di fondo Broggini Pietro

La rappresentativa italiana è composta da 34 atleti (16 sci alpino, 8 sci fondo, 1 snowboard, 9 per gli sport del ghiaccio).

Il brianzolo Pietro Broggini e Pietro Magli sono i tecnici scelti per accompagnare gli atleti universitari nello sci di fondo.

Pietro Broggini, 47 anni, abita a Vedano, è tesserato con il Gs I Camosci Seregno dal 2002 ed ha ottenuto successi internazionali nonché titoli italiani Cat.Master e Cittadini.

Sci di fondo: Broggini, la carriera internazionale

Campione Mondiale Juniores nello sci di fondo (gara di 30 km a Gällivare in Svezia nel 1995), non ha potuto partecipare alle Universiadi quando frequentava l’università poiché impegnato in gare FIS di Coppa del Mondo, nella nazionale italiana come atleta del Centro Sportivo Carabinieri. La FISI quest’anno l’ha scelto come tecnico, in quanto maestro di sci ed allenatore di 1° livello, e ritorna negli USA dove ha studiato dal 2000 al 2002 e conseguito un master universitario in economia.

Sci di fondo: Broggini, la famiglia nella sua scia

Sposato con Marta Sironi ha tre figlie: Lucia, Emma e Alice. Anche loro praticano sci di fondo. La figlia maggiore, Lucia, nella stagione scorsa è riuscita a qualificarsi per il Campionato Italiano categoria ragazze.