Scherma: tre medici dell’ospedale di Desio alla Coppa del mondo di spada

Tre medici dell’equipe della struttura di Medicina del Lavoro dell’ospedale di Desio alla Coppa del Mondo di spada femminile in programma nel weekend al PalaBorsani di Castellanza, in provincia di Varese.

Scherma: il Trofeo Carroccio apre la Coppa del Mondo che porta alle Olimpiadi, ci sono anche le azzurre

È il 43° Trofeo Carroccio, un appuntamento storico, che apre anche il circuito iridato 2023/2024 con in palio punti pesanti per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. In pedana anche le azzurre Rossella Fiamingo, due volte campionessa del mondo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio.

Scherma: 280 atlete in pedana

La disponibilità è stata richiesta dal Club Scherma Legnano che si è occupato dell’organizzazione dell’evento insieme alla Federazione Italiana e quindi anche dell’aspetto sanitario per l’assistenza da garantire alle 280 atlete del ranking mondiale attese in pedana.

Scherma: l’equipe dell’ospedale di Desio si occupa della gestione di atleti professionisti

L’equipe dell’ospedale di Desio già normalmente si occupa della gestione di atleti professionisti d’élite.

La Coppa del Mondo prende il via dall’Italia dal 10 al 12 novembre: in programma sia il concorso individuale (10-11 novembre) che quello a squadre (12 novembre).