Sassuolo-Monza 1-2, le pagelle: Pessina cuore biancorosso, decisivo Vignato

SASSUOLO-MONZA 1-2 (1-0)

Marcatori: pt 51’ rig. Berardi, st 15’ Ciurria, 48’ Pessina

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6.5; Toljan 5, Erlic 5, Tressoldi 5, Rogerio 6; Frattesi 6 (29’st Thorstvedt 6), Maxime Lopez 6.5, Matheus Henrique 5.5 (23’st Ferrari 6), Berardi 6.5 (29’st Zortea 6), Pinamonti 5 (18’st Defrel 5.5); Bajrami 6 (18’st Ceide 6). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Obiang, Muldur, Romagna. All.: Dionisi 6

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Izzo 5.5, Pablo Marí 6, Caldirola 6 (9’st Marlon 6); Ciurria 7, Sensi 5.5 (9’st Rovella 6.5), Pessina 7, Carlos Augusto 6.5; Mota Carvalho 6.5 (31’st Vignato 7), Caprari 5.5 (9’st Birindelli 6.5), Petagna 6 (43’st Gytkjaer n.g.). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, D’Alessandro. All.: Palladino 7

Di Gregorio 6.5 Superato solo su rigore, nel primo tempo si oppone sempre e comunque a qualsiasi tentativo avversario. Nella seconda parte la gara cambia e lui segue il flusso, sempre positivo

Izzo 5.5 Il rigore è inesistente: la toccherà anche di mano ma di fatto la palla gli cade addosso in una postura nemmeno così scomposta. La prestazione però è meno precisa del solito

Pablo Marì 6 Un po’ in difficoltà a riprendere le misure con il campo al rientro da un infortunio traumatico, ma con il tempo cresce come tutto il Monza e soprattutto nel finale il Sassuolo sparisce dalle sue parti

Caldirola 6 Era in diffida e l’ammonizione lo squalifica per il Lecce. Prestazione solida, anche se soffre, come tutti, nel primo tempo (9’st Marlon 6 Trend che rimane positivo il suo, dopo l’ottima gara con il Napoli)

Ciurria 7 Con la sesta rete personale raggiunge Carlos in cima alla classifica marcatori di squadra, una soddisfazione enorme per chi si sta imponendo nel grande calcio mettendo in mostra pericolosità in ogni zona del campo

Sensi 5.5 Lanciato dal primo minuto, cerca le solite geometrie dopo qualche gara in panchina. Non sempre preciso, non sempre di classe (9’st Rovella 6.5 Entra e il Monza cambia passo. Sembra ovunque e prova anche a buttarsi dentro per creare scompiglio. Sempre impattante)

Pessina 7 Il gol d’autore, l’inserimento di una grande mezzala, il cuore di un capitano vero che corre sotto la curva. La sua presenza positiva si nota, così come in un primo tempo negativo per tutti rischia di finire risucchiato e invece eccolo sbucare al 93’ con il gol che vale l’ottavo posto

Carlos Augusto 6.5 Pendolino infaticabile, anche contro squadre che iniziano a prendergli le misure. Il volume si alza nel momento più importante, altra nota di merito

Mota Carvalho 6.5 Anche senza incidente negli ultimi metri, si fa notare per un paio di ripartenze, per l’espulsione provocata di Tressoldi e per un grande lavoro intensivo sulla trequarti locale (31’st Vignato 7 Il baby biancorosso non ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra, eppure la tecnica è lì da mostrare davanti a tutti. Palladino lo cerca in panchina e lo sceglie per la scossa, lui ripaga con l’assist decisivo)

Caprari 5.5 Punta spesso la porta, cerca l’affondo, manca l’ultima scelta, la scintilla a cui ha abituato la piazza (9’st Birindelli 6.5 Con il Napoli era parso poco convinto, con il Sassuolo si riscatta in pieno premendo da subito sull’acceleratore e questa è una buona notizia a prescindere dall’assist per Ciurria)

Petagna 6 Come sempre si sbatte e fa a botte. Il suo non è un ruolo facile, specie nel primo tempo con la squadra bassa e in sofferenza. Porta a casa quello che può e va bene così (43’st Gytkjaer n.g.)

Palladino 7 Nel primo tempo la squadra è bassa e soffre, capisce la criticità e inserisce Rovella e Birindelli per rivitalizzare una linea che non riusciva ad opporsi agli avversari, poi sfrutta in pieno l’inerzia dell’espulsione di Tressoldi e lancia il Monza ad uno spettacolare ottavo posto