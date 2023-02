Salernitana-Monza 3-0, Palladino: “Ci siamo disuniti”

Non ci sono troppe giustificazioni nell’analisi post partita di Raffaele Palladino, dopo la sconfitta del Monza a Salerno. Semplicemente non è stato la miglior versione della sua squadra vista da quando è in panchina, anzi probabilmente la peggiore. «Anche se il primo tempo è stato ottimo. Sapevamo che la Salernitana si sarebbe difesa, chiudendo tutte le linee di passaggio. Abbiamo rischiato sulle ripartenze, ma abbiamo anche avuto la possibilità di far male con Ciurria. Nel secondo tempo ci siamo disuniti, innervositi, abbiamo iniziato a forzare la giocata, senza lucidità. Poi abbiamo pagato in ripartenza. Questa partita ci farà crescere, questa arrabbiatura ci darà qualcosa se riusciremo a trasformarla in rabbia agonistica per trarne nuovo slancio». Prossimo impegno con l’Empoli, altra sfida tra squadre di medio bassa classifica. «Questo scontro diretto è andato male, tanti altri sono andati bene. Dobbiamo essere bravi ad analizzarla subito, capire gli errori che abbiamo commesso e archiviarlo velocemente, perché già domenica ne abbiamo un altro». Prima da titolare per Cragno, non molto fortunato, incassa tre reti, anche se per il tecnico non ha disputato una cattiva gara. «È andato bene, sui primi due gol non poteva fare nulla. Comunque quando si perde così non è un errore del singolo. Dobbiamo essere bravi a metabolizzarla subito e trasformare l’arrabbiatura in positività».