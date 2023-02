Salernitana-Monza 3-0, le pagelle: biancorossi molli, Palladino sbaglia (per la prima volta)

SALERNITANA-MONZA 3-0 (0-0)

Marcatori: st 7’ Coulibaly, 21’ Kastanos, 27’ Candreva

Salernitana (3-4-2-1) Ochoa 7; Dainiliuc 6.5, Gyomber 6 (29’st Lovato 6), Pirola 6; Sambia 7 (19’st Mazzocchi 6.5), Coulibaly 7, Crnigoj 5.5 (19’st Maggiore 6), Bradaric 5.5; Candreva 7.5 (46’st Botheim s.v.), Kastanos 6.5 (29’st Nicolussi Caviglia 6); Piatek 5. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Valencia, Dia, Iervolino. All.: Paulo Sousa 7

Monza (3-4-2-1) Cragno 5.5; Izzo 6, Pablo Marì 5 (39’st Colpani s.v.), Caldirola 6 (19’st Petagna 6); Ciurria 5.5, Sensi 6 (1’st Donati 5), Machin 5, Carlos Augusto 5.5; Pessina 5.5, Caprari 6 (30’st Ranocchia 6); Gykjaer 5.5 (1’st Mota Carvalho 5.5). A disp: Di Gregorio, Sorrentino, Barberis, Valoti, Carboni, Antov, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino 5

Cragno 5.5 Poco sollecitato nel primo tempo, per i demeriti degli avversari che centrano poco la porta. In ritardo e poco convinto nello strike a centro area che rischia di mettere fuori gioco un paio di compagni. Nella ripresa, non può prenderla sui gol ma potrebbe fare meglio prima

Izzo 6 Si mette a uomo su Candreva e lo insegue per tutto il campo, con grande forza di volontà. Quando viene richiamato ad altri compiti, Candreva prende in mano il match

Pablo Marì 5 Non eccelle come in altre occasioni, anzi ogni tanto al pari del compagni di reparto dimentica i diretti avversari e alla fine il Monza paga (39’st Colpani s.v.)

Caldirola 6 Lotta e combatte come sempre, bravo nel quasi assist per Ciurria – una delle due vere occasioni biancorosse -, dimostrando anche di avere un discreto piede sinistro (19’st Petagna 6 Appena entra il Monza naufraga, certo non per colpa sua)

Ciurria 5.5 Lascia sul campo il gol che avrebbe potuto sbloccarla, in generale è meno pungente, meno coinvolto e meno presente di altre occasioni

Sensi 6 A geometrie non lo batte nessuno, però ancora non ha energie per le lunghe distanze e si spegne dopo neanche mezz’ora costringendo Palladino a modificare assetto (1’st Donati 5 Entra sulla destra per dare maggior equilibrio alla squadra, fuori posizione sui gol di Kastanos e Candreva, espulso per un’ingenuità)

Machin 5 Talvolta spaesato, altre inutilmente compassato, non mostra mai di avere il ritmo giusto in queste partite che più che altro sono battaglie

Carlos Augusto 5.5 Si segnala per un paio di sorpassi spettacolari ad alta velocità, ma si vede che è al rientro dopo un paio di settimane di stop perché gli manca all’ultimo lo slancio e palla al piede pasticcia

Pessina 5.5 Palladino gli cambia spesso posizione, lui è nel match ma fatica a trovare positività e finisce risucchiato nella mediocrità insieme agli altri

Caprari 6 Prova lo spunto più di una volta, forse andrebbe servito maggiormente per dargli più occasioni di fare male ad una Salernitana che non sembra così compatta come dice il punteggio finale (30’st Ranocchia 6 Prova ad alzare il livello della fisicità in media ma si trova solo nell’arena)

Gytkjaer 5.5 Schierato a sorpresa, la vede pochissimo nel primo tempo e lui stesso fa fatica a rendersi utile (1’st Mota Carvalho 5.5 Entra e ha subito un pallone per pareggiarla, poi si nota poco)

Palladino 5 Il Monza già concede tre uomini squalificati alla Salernitana, lui gliene regala altri due schierando Machin e Gytkjaer inadatti a certe partite spigolose, tanto che è costretto a passare ad una linea a cinque di centrocampo nel primo tempo per rimettere la barra a dritta. Nella ripresa, se possibile, peggiora ulteriormente stravolgendo nuovamente lo schieramento al posto di dare certezze