Run for Life: cinque percorsi, si corre per aiutare il parco di Monza

Arriva in autodromo domenica 9 marzo la decima edizione della “Run for life”, la corsa per la vita promossa da Social Time onlus in collaborazione con l’asd I Gamber de Cuncuress e asd Silvia Tremolada.

Cinque i tracciati previsti: le gare competitive sono la 10 chilometri e la mezza maratona con percorsi omologati Fidal; la parte non competitiva presenta due percorsi da 5 e 10 chilometri aperti a tutti senza distinzione d’età, ai quali si aggiunge la nuova mezza maratona turistico-sportiva (da 21 chilometri) pensata in particolare per i corridori stranieri.

Run for Life: si corre per il parco di Monza, partenza dal semaforo del circuito

La partenza sarà data alle 9 dall’ iconico semaforo del circuito. Il tracciato di gara si snoderà tra la nuova pista, la vecchia pista e il parco. Il polmone verde sarà sempre il protagonista dell’evento. Quest’anno, infatti, il ricavato sarà destinato alla ripiantumazione di un’area del parco devastata dai nubifragi del 2023.

Per Beatrice Di Virgilio, presidente di Social Time e organizzatrice dell’evento, si tratta di «un modo per ringraziare il parco per averci ospitato per dieci anni. Qui siamo nati e cresciuti e ora il parco, dove migliaia di alberi sono stati abbattuti, merita il nostro aiuto e la nostra riconoscenza».

Il tondo compleanno e il successo delle passate edizioni hanno spinto il Comune, come rimarcato dall’assessora allo sport Viviana Guidetti, di «assegnare alla manifestazione una delle giornate a disposizione del Comune per l’utilizzo del circuito». Quest’anno si prevedono almeno 4.000 partecipanti provenienti non solo da diverse regioni d’Italia ma anche dall’estero, Svizzera, Francia, Austria e persino dal continente americano.

Run for Life: si corre per il parco di Monza, eco internazionale

A testimonianza dell’eco internazionale della Run for life, la manifestazione è stata iscritta nel calendario Global di World Athletics. In pista anche i “Pacer”, runner esperti che guideranno i corridori a completare il percorso entro un tempo prestabilito. A sostenere i partecipanti vi sarà un esercito di oltre 500 volontari. Grazie alla collaborazione con il Csv Monza-Lecco-Sondrio e della rete Tiki Taka saranno coinvolte nell’organizzazione anche 80 persone con disabilità fisica o cognitiva. E non mancherà il supporto di cento studenti di istituti superiori che stanno svolgendo i percorsi Pcto.

Run for Life: si corre per il parco di Monza, le iscrizioni

Un grande lavoro di squadra che ha suggerito agli organizzatori di aggiungere alla denominazione ufficiale della manifestazione anche il sottotitolo “The legend”. Il villaggio di gara sarà allestito a partire da sabato 8 marzo alle 9 al paddock 1 all’interno dell’Autodromo nazionale di Monza. Vi saranno stand dove rilassarsi e divertirsi. Le iscrizioni per i percorsi competitivi sono aperte fino al 5 marzo sul sito runforlifeitaly.it. Gli amatori potranno iscriversi on line oppure nei negozi Affari&Sport di Villasanta e Lecco fino al 7 marzo o al Village Run dell’8 e 9 marzo in autodromo. Info: iscrizioni@runforlifeitaly.it.