Ritmica: l’Italia junior (con Sasha Mukhina) è d’oro a Rimini

L’Italia junior di ginnastica ritmica composta da Sasha Mukhina (San Giorgio 79 Desio), Gaia Mancini (Ginnastica Fabriano), Chiara Puosi (Raffaello Motto – Viareggio) e Asia Fedele (Armonia d’Abruzzo) a Rimini ha vinto l’oro nel Team Ranking al Comegym 2023, i Giochi del Mediterraneo dedicati alle categorie giovanili. Le quattro ginnaste azzurre, accompagnate dalle allenatrici Francesca Cupisti, Germana Germani e Chiara Marelli, hanno messo insieme 120.700 punti, ottenuti dalla somma dei migliori punteggi in ogni attrezzo. Argento per Cipro con 106.750 punti e bronzo per Egitto a quota 106.700, a soli cinque centesimi di distanza.

La manifestazione si è svolta nei padiglioni della Fiera di Rimini dove si sono sfidate le rappresentative di Italia, Spagna, Egitto, Cipro, Montenegro, San Marino e Turchia.

Ginnastica ritmica: l’Italia junior è d’oro, tutti i punteggi

Nella gara di qualificazione alla finalissima, Sasha Mukhina ginnasta della San Giorgio ‘79 di Desio presieduta da Oreste De Faveri (la società brianzola la scorsa settimana ha festeggiato il prestigioso primo posto conquistato a Cervia da Elodie Margot Godioz nel Campionato nazionale individuale di ritmica, categoria allieve 4^ fascia) si è confrontata con le contendenti delle altre sette nazioni al cerchio e alle clavette, ottenendo in entrambe le specialità degli ottimi punteggi.

Al cerchio il suo esercizio ben eseguito è stato premiato con un 29.000 netto, alle clavette ha stampato il 30.000 punteggio secondo solo a quello di Mancini. E proprio Gaia Mancini ha ottenuto l’importante 30.800 alla palla e un altrettanto ottimo 30.300 alle clavette. Chiara Puosi è stata la migliore al cerchio (30.100), e seconda al nastro con 29.000. Infine Asia Fedele ha ottenuto il punteggio di 29.500 al nastro e 26.700 alla palla. Ospite d’onore al Comegym, la ginnasta azzurra Milena Baldassarri che ai mondiali disputati a Valencia ha staccato il pass per Parigi 2024.