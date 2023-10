Basket: Rimadesio beffata, perde contro il Legnano per 77 a 75

Beffa per la Rimadesio che perde a Legnano per 77-75 dopo aver comandato nel punteggio per oltre 37 minuti. I blu arancio si devono arrendere alle giocate dell’americano Nik Raivio che tiene a galla i suoi segnando 27 punti e catturando 12 rimbalzi. Nel finale poi, con i brianzoli avanti di 8 punti (64-72) con poco meno di 4 minuti sul cronometro, decide la partita Tommaso Marino piazzando due triple e tiri liberi.

Basket: Rimadesio beffata, il primo tempo

In gara Desio prova subito a scappare con il trio Baldini, Tornari, Mazzoleni. È 2 a 9 nel 3′. Sacchettini sblocca i suoi e al 5′ il tabellone dice 10-11. L’Aurora allunga sul 10-19 ma nel finale di quarto fa il suo esordio stagionale Raivio che con 7 punti accorcia sul 18-23 della prima sirena. La tripla dall’angolo di Maspero apre il secondo quarto (18-26). Due triple in rapida successione di Marino e Raivio riportano in scia Legnano sul 24-26, ma Klanskis e Tornari rimandano indietro i padroni di casa (24-30). Raivio non ci sta e con due dardi consecutivi impatta la partita a quota 30. Dopo un botta e risposta è un tiro libero di Fragonara a dare il primo vantaggio di serata ai suoi, con Gobbato che allunga sul 36-33. Sodero tiene lì l’Aurora con un 38 a 36 della pausa lunga.

Basket: Rimadesio beffata, l’allungo nel terzo quarto

Al rientro sul parquet si viaggia sul filo dell’equilibro. Mazzoleni e Giarelli da una parte, Raivio e Sacchettini dall’altra muovono il tabellone che al 25′ dice 44-45. la Rimadesio spinge sul 47-55. Planezio accorcia, ma Giarelli con 5 punti manda avanti i bluarancio sul 52-60 al terzo riposo. In apertura Valsecchi regala la doppia cifra di vantaggio a Desio sul 52-62.

Basket: Rimadesio rimontata da Planezio e Raivio, la decide Tommy Marino

Un parziale di 9-0 con le triple di Planezio e Raivio riapre tutto in poco meno di 120″ sul 61-62. La squadra di Gallazzi però non si scompone. Giarelli Maspero e Sodero dicono 64-72. Sembra poter essere l’allungo decisivo ma Legnano trova le giocate dei suoi veterani. Casini e Marino con altre due triple pazzesche sorpassano sul 73-72. Mazzoleni pareggia a quota 73 e Baldini riporta avanti i suoi sul 73-75 con 90″ sul cronometro. Marino regala la nuova parità (75-75), con Desio che poi mi mangia le mani per l’appoggio al vetro sbagliato da Giarelli. Sul ribaltamento di lato ancora Marino fa pagare dazio subendo il fallo con poco meno di 6″ sul cronometro. I due tiri liberi valgono il nuovo vantaggio: 77-75 che sarà il risultato finale visto che la tripla di Maspero in uscita dal time-out non va a buon fine.

Basket: Rimadesio sabato in casa contro Bakery Piacenza

Sabato alle 21 si torna a giocare al PalaDesio contro Bakery Piacenza, formazione che appaia in classifica i bluarancio.