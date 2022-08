Renate corsaro in amichevole sul campo di una comunque bella Folgore Caratese

Successo del Renate nell’amichevole contro la Folgore Caratese, svoltasi lunedì 8 agosto sul campo di via 25 aprile a Carate Brianza. Le pantere nerazzurre, inserite nel girone A del prossimo campionato di serie C, hanno superato 2-1 i padroni di casa, che invece saranno tra i protagonisti del torneo di serie D, al termine di un match equilibrato e godibile. Gli ospiti, alla prima affermazione del nuovo corso, con il tecnico Dossena in panchina, hanno rotto il ghiaccio al 23’ con Maistrello, a segno di rapina in area di rigore. Nel finale di tempo, l’occasione migliore per impattare l’ha costruita Barazzetta, che in diagonale ha centrato la base del palo.

Amichevole: due marcature nella seconda frazione



La ripresa è stata introdotta dall’immediato raddoppio di Possenti, che di potenza ha insaccato, prima del coraggioso forcing caratese, che al 43’ ha consentito a Corbo di dimezzare lo scarto. Queste le formazioni iniziali, schierate prima della consueta girandola di cambi. Folgore Caratese: Ragone. Besana, Bossi, Gulinati, Beye, Arcidiacono, Troiano, Valsecchi, Pinotti, Hkka, Ripamonti. Allenatore: Melosi. Renate: Drago, Ermacora, Silva, Anghileri, Morachioli, Sgarbi, Squizzato, Larotonda, Maistrello, Marano, Possenti. Allenatore: Dossena.