Pugilato, thai boxe e kickboxing, a Seregno dopo tre anni torna la “Notte dei Campioni”

Dopo una sosta di tre anni a causa della pandemia, ritorna la Notte dei Campioni con la XVIII edizione in programma sabato 1^ aprile 2023, al Pala Somaschini di Seregno. L’inizio per un evento tra i più importanti del panorama italiano di sport da combattimento è alle 17,00 con il pugilato: sul ring gli atleti del Fight Club Seregno – Us. Lombarda cercheranno di conquistare il “XVIII Trofeo Città di Seregno Boxe” Memorial Damiano Cunegatti, Vicepresidente del club recentemente scomparso. Occhi puntati sull’inossidabile Francesca Corso (è laureata in ingegneria gestionale) e finora, nella sua lunga e inimitabile carriera, ha disputato 75 match vincendone 35. All’angolo sarà assistita dal maestro Antonio Leva che successivamente sosterrà Roner Alcantara al suo esordio da professionista nel match con James Polveri pugile pro 3^ serie di 22 anni. Alcantara da dilettante ha disputato 43 match: 27 vinti e 4 pareggiati.

Il pugile Roner Alcantara con il maestro Antonio Leva

Al Pala Somaschini di Seregno gli atleti più forti del panorama nazionale

Nella seconda parte di serata, spazio per la thai boxe e la Kickboxing con alcuni tra i più forti atleti del panorama nazionale: il seregnese Ryan Castiglioni affronterà il milanese Alfredo Foglia; Rida El Mazhor sfiderà Flavio “The Shark” Perrone e, infine, il brianzolo Roberto Sacco il tunisino Ayoub Grayoud. Da seguire la sfida tra Francesco Maggio e Ovidio Mihali due campioni di altissimo livello tecnico.Ancora boxe professionistica: sul ring il pugile milanese di adozione l’imbattuto Momo El Maghrabi incrocerà i guantoni con Ionussa Nonkane del Burkina Faso.

Notte dei Campioni, special guest Alessio Lorusso

Special guest della serata il campione europeo in carica Alessio “Mosquito” Lorusso, nel “prestige fighting” di preparazione al match europeo di maggio, avrà di fronte il colombiano Jeison Cervantes

Finale di serata all’insegna della MMA con il giovane Ayoub Nacer del Team Mano di Pietra che sfida l’afgano Maraj Ozbakzayi. L’incarico di presentare il match è stato affidato a Fabrizio Ferrari di RTL 102,5.