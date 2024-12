Pugilato, incoronati a Seregno i nuovi campioni italiani Assoluti Elite: vince anche Angela Carini

Il PalaSomaschini di Seregno è stato teatro domenica 8 dicembre, dopo sei giorni di combattimenti, della conclusione dei campionati italiani Assoluti Elite maschili di pugilato, giunti alla centoduesima edizione, e di quelli femminili, che hanno tagliato invece il traguardo della ventitreesima edizione. L’evento, promosso dalla Federazione pugilistica, sotto l’egida del presidente Flavio D’Ambrosi, del consiglio federale e della commissione tecnica attività nazionale, e curato da Antonio Leva e Luca Leva della locale Unione sportiva Lombarda, in collaborazione con il comitato regionale federale, con il patrocinio del Coni ed i contributi di regione Lombardia e comune di Seregno, ha costituito l’introduzione del programma di iniziative pensate per il 2025, quando Seregno, per decisione di Aces, sarà città europea dello sport.

Pugilato: uno per uno, i nuovi campioni d’Italia Assoluti Elite

Uno dei combattimenti (credits FPI/Bozzani)

Sul ring di via alla Porada, sono stati assegnati tredici titoli maschili e nove femminili. Li hanno vinti Salvatore Attrattivo (48 kg Folgor Profighting), Fares Al-Assi (51 kg Dnr Boxing School), Tommaso Sciacca (54 kg Extreme Bc), Michele Baldassi (57 kg Gs Fiamme Azzurre), Giuseppe Canonico (60 kg Gs Fiamme Azzurre), Giacomo Giannotti (63,5 kg Reggiana Boxe), Gianluigi Malanga (67 kg Gs Fiamme Azzurre), Gabriele Guidi Rontani (71 kg Gs Esercito), Remo Salvati (75 kg Gs Esercito), Alfred Cromwell Commey (80 kg Gs Fiamme Oro), Luca Iovoli (86 kg Pugilistica D’Abruzzo), Vincenzo Bortone (92 kg Li Boxe Salvemini), Nwokedi Dean Chime (92+ kg Padova Ring), Erika Prisciandaro (48 kg Gs Fiamme Oro), Lucia Elen Ayari (50 kg Bt Catania Ring), Giordana Sorrentino (52 kg Cs Carabinieri), Sirine Charaabi (54 kg Gs Fiamme Oro), Michela Maria Svarca (57 kg Phoenix Boxe), Rebecca Nicoli (60 kg Gs Fiamme Oro), Angela Carini (63 kg Gs Fiamme Oro), Angela Zappoli (66 kg Pugilistica Matesina) e Nicol Pineta (70 kg Lazio Pugilato Nuovo).

Pugilato: anche Angela Carini tra i protagonisti della kermesse

Angela Carini (credits FPI/Bozzani)

Tra i presenti all’appuntamento, Diego Lenzi, protagonista alle olimpiadi di Parigi, in procinto di debuttare tra i professionisti, ed il presidente regionale del Coni Marco Riva. La federazione è stata rappresentata nella kermesse, condotta da Vittorio Uboldi, da Vittorio Lai, presidente onorario, Fabrizio Baldantoni, vicepresidente vicario, Carlotta Rigatti Luchini, Roberta Bonatti, Sergio Rosa, Enrico Apa e Biagio Zurlo, consiglieri, nonché dai presidenti regionali Massimo Bugada (Lombardia), Rosario Africano (Campania), Adrio Zannoni (Lazio) e Paolo Bonifacio (Veneto). Per l’amministrazione comunale, sono intervenuti il sindaco Alberto Rossi, il suo vice William Viganò e l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga. La programmazione ha consentito agli appassionati di apprezzare tanti atleti già conosciuti, con Angela Carini campionessa italiana di categoria dopo la sofferta partecipazione alle olimpiadi di Parigi, e nuovi volti emergenti. All’angolo, numerosi campionissimi diventati nel frattempo coach, come Roberto Cammarelle, Michele Caldarella, Clemente Russo, Domenico Valentino, Michele Cirillo, Carmine Cirillo e Tommaso Rossano.

Pugilato: la soddisfazione di Luca Leva

Un momento delle premiazioni, con le autorità intervenute

«Sono davvero soddisfatto del risultato raggiunto -ha commentato al termine Luca Leva-: un successo che celebra il duro lavoro che, insieme a mio padre, porto avanti da anni. Abbiamo voluto creare un evento istituzionale, ma allo stesso tempo accattivante nella forma, con scenografie delle grandi occasioni in stile pro. Questo tassello mancava alla nostra società: organizzare un campionato italiano corona un grande sogno. Ringraziamo la Federazione pugilistica italiana per la fiducia, il comune di Seregno e la regione Lombardia per il sostegno, il Coni per il patrocinio e tutti gli sponsor».