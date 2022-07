Pattinaggio: titolo europeo in sincronizzato per l’Astro Roller di Monza

Un titolo europeo e una piazza d’onore. Una trasferta da incorniciare per Astro Roller Skating di Monza ai Campionati Europei Gruppi Spettacolo e Sincronizzato andati in scena al PalaGalassi di Forlì. A salire sulla vetta europea è stato il Monza PrecisionTeam che si era già laureato campione italiano di pattinaggio sincronizzato nel mese di maggio a Montichiari e ancor prima campione regionale.

Le ragazze allenate da Paola Biella e Roberto Riva hanno riproposto il loro pezzo forte il “Libertango” messo a punto da Paola Biella (che è anche una coreografa stimata a livello internazionale). Una danza intensa e sensuale sulle note di Astor Piazzolla che ha incantato il pubblico e i giudici che l’hanno premiata con l’ottimo punteggio di 69.14.

Astro Roller Monza: verso i mondiali di pattinaggio in Argentina

Ora le diciannove atlete monzesi, scese in pista per ultime, sono chiamate a un compito di tutto rispetto: presentare il tango nella terra in cui è nato: l’Argentina. A Buenos Aires, infatti, il prossimo autunno si terranno i campionati mondiali della loro specialità all’interno dei World Skate Games. E le pattinatrici della società presieduta da Luisa Biella cullano il sogno di fare tris portandosi a casa anche il massimo titolo in palio. Alle loro spalle nella competizione europea in terra romagnola si sono classificate le ragazze tedesche del Dreamteams che hanno proposto un esercizio dal titolo “Creepy Dolls”. Terza la formazione del Sincro Roller di Calderara, in provincia di Bologna, con il brano “Rainbow”.

Astro Roller Monza: argento per gli juniores

Secondo posto, invece, per la formazione monzese juniores dell’Astro Roller Skating, campionessa italiana in carica sempre di pattinaggio sincronizzato. Le pattinatrici allenate da Paola Biella e Roberto Riva con l’ausilio di Laura Longoni e Giulia Russo non sono riuscite a bissare il successo tricolore con il loro medley “Don’t stop me” ispirato alle musiche immortali dei Queen.

Davanti a loro si sono classificate le rivali del Sincro Roller di Calderara, che erano giunte seconde alla competizione italiana, con l’esercizio “Shamrock”. Terze le atlete israeliane di Holon con la loro danza ispirata a Mary Poppins. Ai campionati mondiali hanno preso parte milleduecento atleti in rappresentanza di dieci nazioni: Italia, Portogallo, Germania, Spagna, Francia, Danimarca, Croazia, Slovenia, Olanda, Israele. Al settimo cielo lo staff dell’Astro Roller Skating che, pur essendo fiducioso e consapevole delle capacità delle proprie ragazze, non aveva mai voluto sbilanciarsi sul risultato finale.

“Il nostro segreto? Un mix di impegno, costanza, serietà, determinazione e il senso di appartenenza a una grande famiglia” chiosa la presidente Luisa Biella.