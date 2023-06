La Young Volley Lissone è campione nazionale Pgs Under 14 femminile. Questo evento chiude un ciclo di tre anni in cui tutto il gruppo staff, dirigenti e genitori hanno contribuito perché il sogno si trasformasse in realtà. Le ragazze hanno conquistato la vetta alle finali nazionali Don Bosco Cup al palazzetto Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, vincendo contro un’altra società lombarda la Polisportiva Carugate Martesana.

Pallavolo: Young Volley Lissone campione Pgs Under 14, lungo percorso di crescita

Da Lissone alla Calabria per una vittoria che ripaga le giovani pallavoliste di un lungo percorso in continua crescita. Una finale combattuta sin dal primo set, vinto dalle brianzole ai vantaggi, seguito da un tesissimo secondo set in cui le lissonesi sono salite in cattedra mostrando al pubblico presente una partita a grandi livelli. Tanti i commenti positivi di tutti i presenti che hanno sottolineato le grandi doti non solo atletiche ma soprattutto umane delle ragazze che si sono sempre sostenute a vicenda, aiutate e supportate sino alla conquista del titolo nazionale nella loro categoria.

Un grande traguardo e un bellissimo esempio di come il lavoro di squadra, l’affiatamento possano portare a grandi risultati anche in campo.

Pallavolo: Young Volley Lissone campione Pgs Under 14, la storia

Questa compagine è una “colonna” nata alcuni anni fa che ha visto le ragazze crescere insieme, così come i genitori tanto che ora sono una sorta di famiglia allargata in cui condividono gioie e, in caso di sconfitta, dolori ma sempre uniti e con il sorriso. L’associazione sportiva è nata nel 2011, con lo scopo di divulgare la pallavolo in maniera educativa. Come ben recita il motto “Young Volley Lissone la passione fa la differenza” condiviso da tutte le atlete, circa un’ottantina, tra giovanili e senior.