Pallavolo, pioggia tricolore sulla Brianza: Diavoli Rosa ancora campioni Under 17, Vero Volley vince la Junior League

Pioggia di medaglie, titoli nazionali, podi sulla pallavolo giovanile di Monza e Brianza nel fine settimana. I Diavoli Rosa di Brugherio si sono confermati campioni d’Italia Under 17. Nella finale di Borgo Valsugana, in provincia di Trento, hanno battuto per 3-1 il Volley Treviso, dopo aver eliminato in semifinale il Vero Volley. I set hanno detto Brugherio coi punteggi di 21-25, 25-20, 25-13, 25-17.

Pallavolo, pioggia tricolore sulla Brianza: i premi individuali per i Diavoli

Con la cerimonia di premiazione sono arrivati anche i riconoscimenti individuali: Simone Prada premiato come miglior palleggiatore d’Italia, Samuele Gariboldi miglior schiacciatore e Pardo Mati MVP. Per i Diavoli è il terzo scudetto in quattro stagioni (sei in tutto in bacheca).

“Terzo scudetto personale e sesto scudetto societario. Sono emozionato, commosso e più che mai contento; uno scudetto è una meta ambita e irraggiungibile ma per il nostro gruppo ieri è diventata realtà. La finale è stata una gara emozionante, una sfida che per qualche 2006 ha avuto un sapore ancora più dolce in quanto riconferma dello scudetto di under 15 vinto proprio contro Treviso”, ha detto coach Traviglia.

Pallavolo, pioggia tricolore sulla Brianza: bronzo per il Vero Volley Under 17

Vero Volley Under 17

Medaglia di bronzo e terzo gradino del podio per la Vero Volley Banco Bpm grazie alla vittoria per 3-0 sulla squadra di casa dell’Itas Trentino Volley a conferma del risultato dello scorso anno.



Sulla strada per le finali i monzesi hanno collezionato sette vittorie consecutive, tra girone di qualificazione, girone finale e quarto di finale.



“La gara con Trentino è stata per noi la ciliegina sulla torta di un percorso che ci ha visto vincere 8 gare su 9. Imporsi oggi per 3-0 dopo l’amaro 15-13 al quinto set della semifinale di ieri rende l’idea della maturità raggiunta dalla squadra, che ha saputo elaborare e ripartire dopo la sconfitta, e il suo valore, visto che da ottobre ha perso in gare ufficiali solo contro i Diavoli – ha spiegato Mauro Marchetti, allenatore della Vero Volley Banco BPM – Vorrei ringraziare il mio staff, compresi dirigenti, direttore sportivo, fisioterapia e l’intera società perché ci ha permesso di lavorare sempre al massimo livello di eccellenza”.

Pallavolo, pioggia tricolore sulla Brianza: nelle Marche Vero Volley vince la Junior League

Vero Volley Junior League

Rivincita brianzola nelle Marche. Vero Volley Monza sul gradino più alto alla 30esima edizione della Del Monte Junior League: si è laureata campione vincendo nella finalissima di Civitanova in quattro set sui campioni uscenti della Gamma Chimica Brugherio. Primi due set a senso unico per Monza brava, con Arguelles Sanchez (poi MVP di giornata) a sfruttare gli errori avversari: 25-16 e 25-15. Brugherio riapre la gara nel terzo set guidato dall’inizio con Tommaso Barotto (migllior marcatore della gara con 23 punti): 21-25. Quarto set altalenante nei parziali con Monza che ribalta dall’11-15 al 18-16 e chiude, dopo quattro match point, sul 28-26 il quarto set e la partita.

Vero Volley Junior League

“Sapevamo che Brugherio è una squadra molto forte e ci aspettavamo che non avrebbero mollato; dovevamo stare lì e aspettare i loro errori. È da anni che ci stiamo preparando per questa gara”, ha commentato l’opposto Edwin Arguelles Sanchez.

Pallavolo, pioggia tricolore sulla Brianza: Vero Volley terza Under 16, sesta Busnago

Vero Volley Delicatesse U16

Medaglia anche per la Vero Volley Delicatesse terza classificata alle finali nazionali Under 16 femminili.

A Catania prezioso bronzo al tie break contro Pallavolo Moma Anderlini (25-17, 25-22, 21-25, 20-25, 15-13). Le lombarde sono arrivate all’appuntamento da campionesse territoriali e regionali. Sesta in Italia la Busnago Volley.

“È stata una stagione davvero straordinaria: questo gruppo, quasi completamente nuovo, ha fatto dei progressi incredibili: vincere il titolo territoriale, poi quello regionale e infine arrivare terzi assoluti in Italia è un risultato inaspettato ma fortemente meritato: abbiamo giocato 26 partite vincendone 25 con una sola sconfitta ieri in semifinale con Casal de Pazzi che poi ha vinto il titolo – spiega Angelo Robbiati, allenatore della Vero Volley Delicatesse – Vorrei ringraziare queste meravigliose ragazze con una menzione particolare per quelle che hanno giocato meno ma che hanno sempre accettato le mie decisioni. Grazie a tutti i genitori che anche qui a Catania erano presenti numerosi e non hanno mai fatto mancare il loro rumorosissimo apporto. Oggi sono davvero felice”.