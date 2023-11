È un triplo 25-19 a segnare il ritorno alla vittoria della MINT Vero Volley Monza nel campionato di Superlega: al Palapanini ha superato la Valsa Group Modena per 3-0 ritrovando ritmo e i 3 punti dopo la sconfitta casalinga contro Perugia.

Pallavolo: Vero Volley Monza espugna Modena, Szwarc è l’Mvp

MVP del match il canadese Arthur Szwarc, come già in occasione della partita d’esordio in campionato contro Civitanova, frutto di una prestazione da 18 punti. Tra i top scorer anche Takahashi e Maar, rispettivamente con 13 e 11 punti. Prossimo appuntamento per la prima squadra maschile del Consorzio mercoledì 8 novembre contro la Rana Verona.

«Per la vittoria a Modena mi sento di ringraziare particolarmente lo staff della nostra formazione maschile, che con un eccellente lavoro onora il Consorzio Vero Volley», ha detto la presidente Alessandra Marzari.

Pallavolo Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Soddisfatto il libero Marco Gaggini: «Giocare a e contro Modena è sempre difficile. Durante questa settimana abbiamo lavorato tanto e migliorato gli aspetti che ci sono mancati domenica scorsa contro Perugia. Oggi siamo rimasti concentrati su ogni punto, non abbiamo concesso niente agli avversari e questo ci ha permesso di portare a casa un risultato molto importante. Mercoledì ci aspetta Verona; per esperienza so che il palazzetto è un bel aiuto per loro, quindi sarà sicuramente complicato. Stanno giocando una bella pallavolo: abbiamo tre giorni per prepararci ancora meglio per questa sfida».

Pallavolo: il tabellino di Modena-Monza

Valsa Group Modena – MINT Vero Volley Monza 0-3 (19-25, 19-25, 19-25)

Valsa Group Modena: Rinaldi 6, Sanguinetti 4, Rezende, Juantorena 5, Stankovic 2, Sapozhkov 11, Federici (L), Bhreme, Davyskiba 9, Boninfante, Gollini. N.E.: Sighinolfi, Pinali G. (L), Pinali R.. All.: Petrella

MINT Vero Volley Monza: Takahashi 13, Di Martino 3, Szwarc 18, Maar 11, Galassi 5, Kreling 3, Gaggini (L), Visic, Loeppky, Beretta. N.E.: Frascio, Comparoni, Lawani, Morazzini (L). All.: Eccheli.

NOTE. Arbitri: Andrea Puecher, Vincenzo Carcione; Spettatori: 4086; Durata set: 24′, 26′, 27′. Tot: 1h 17′; Valsa Group Modena: battute vincenti 2, battute sbagliate 9, muri 0, errori 22, attacco 53%; MINT Vero Volley Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 8, muri 1, errori 21, attacco 91%; MVP: Arthur Szwarc (MINT Vero Volley Monza)