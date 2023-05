Pallavolo: Vero Volley lotta, ma lo scudetto va ancora a Conegliano

Non sono bastate una partenza a tutta velocità e una partita tutto cuore. L’Imoco Conegliano ha negato al Vero Volley la soddisfazione di festeggiare il primo scudetto della storia: in Gara-5 della finale del campionato femminile, a Villorba, le venete hanno vinto 3-1 rimontando un set e hanno conquistato il sesto tricolore, quinto consecutivo. Come l’anno passato, ancora contro il Consorzio da inizio stagione targato Milano (a Monza per ora è rimasto il campo) con un po’ di batticuore in più.

Pallavolo: Vero Volley lotta, 3-1 in gara-5 a Villorba

Pallavolo Gara5 finale scudetto Conegliano Vero Volley – Foto Del Bo/Consorzio Vero Volley

La prima squadra femminile, che quest’anno ha potuto contare su Sylla e Folie firmate alle avversarie, ha fatto sudare le campionesse in carica come già era successo in trasferta in gara-3 quando si era conquistata un match point, poi non trasformato all’Arena. Ma non è riuscita a buttarle giù dal trono: 23-25, 26-24, 25-17, 25-21 i parziali della gara decisiva.

Pallavolo: Vero Volley lotta, le protagoniste

Vero Volley ha viaggiato con Larson, Sylla e Parrocchiale straordinarie in difesa, la bomber Jordan Thompson devastante nei primi due parziali (32 punti alla fine), Orro in regia, Folie e Stevanovic in attacco e a muro. Non sono bastate, ma restano la qualificazione da testa di serie alla prossima CEV Champions League (terza stagione consecutiva nella massima competizione continentale per Club) e alla Supercoppa Italiana. Tanta, tanta strada nei sandali della società partita dall’oratorio di San Biagio.

Pallavolo: Vero Volley lotta, le dichiarazioni

Myriam Sylla (schiacciatrice Vero Volley Milano): “Usciamo a testa alta da questa partita; Conegliano ha dimostrato di meritarsi questo Scudetto: giusto così. Noi fino all’ultimo siamo state in campo a lottare. Possiamo solo fare i complimenti a chi ha vinto. Se dovessi rigiocare una partita, rigiocherei sicuramente gara 4 in maniera diversa”.

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Una grande stagione si chiude. Anche stasera abbiamo fatto una grande prova. Abbiamo avuto sempre grande rispetto per Conegliano ma ovviamente ci credevamo, come è giusto che sia. Oggi il rammarico è per il secondo set ma merito alle avversarie. Sono onorato di aver allenato queste ragazze che hanno dato cuore, anima e anche di più senza mai mollare. Un grande applauso a tutte le ragazze che hanno fatto parte del nostro percorso quest’anno e al mio staff che mi ha aiutato tantissimo”.