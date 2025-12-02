Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza contro Civitanova nel turno infrasettimanale

La settimana scorsa l’anticipo con i campioni d’Europa di Perugia, mercoledì all’Opiquad Arena arriva la Cucine Lube Civitanova per il turno infrasettimanale valido per la nona giornata della Superlega. Non esattamente gli avversari più facili da affrontare per interrompere una striscia negativa, ma il Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli vuole ripartire dal buono espresso nella partita con Piacenza per provare a invertire la tendenza della stagione e rilanciarsi.

Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza contro Civitanova, gli incroci

L’appuntamento con capitan Beretta e compagni è per mercoledì 3 dicembre alle 20.45 al palazzetto di viale Stucchi. Con Civitanova tornano in Brianza gli ex Eric Loeppky e Santiago Orduna, mentre in casa monzese sarà un match speciale per il centrale Jacopo Larizza, cresciuto nel settore giovanile della Lube.

Martin Atanasov in maglia Vero Volley e Aleksandar Nikolov sono invece compagni di squadra nella Bulgaria medaglia d’argento ai Mondiali della scorsa estate.

Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza contro Civitanova, coach Eccheli

«Per la partita con Civitanova mi aspetto che la squadra riparta dalle cose buone fatte vedere contro Piacenza, portando comunque con noi l’esperienza delle opportunità sprecate che non ci hanno permesso di vincere i set. In termini tecnico-tattici, sabato scorso abbiamo espresso momenti di buona pallavolo, aspetti importantissimi per affrontare squadre di questo livello», ha commentato l’allenatore monzese Massimo Eccheli.