Pallavolo: Vero Volley lotta a Perugia, sabato a Monza c’è Piacenza

Non scatta da Perugia la risalita in classifica del Vero Volley Monza. La squadra di coach Eccheli ci prova sul campo dei campioni d’Europa nell’anticipo della prima gara di ritorno della Superlega, ma la montagna è troppo alta da scalare: al Pala Barton finisce 3-1 per la Sir Susa Scai Perugia, come all’andata all’Opiquad Arena. I parziali raccontano di un riscatto ospite con il 27-25 del secondo parziale dopo il 25-14 del primo. E poi del controllo 25-22 e 25-20 per chiudere la partita.

Pallavolo: Vero Volley lotta a Perugia, buon secondo parziale per Monza

Davanti ai 3105 spettatori del palasport umbro, nel secondo parziale Eccheli ha schierato subito Velichkov per Atanasov e Larizza per Mosca, poi da metà parziale spazio anche a Marttila al posto di Padar. Il finlandese ha ripagato la fiducia con 11 punti complessivi a fine match. Nel terzo set confermata la formula con tre schiacciatori in campo, Monza lotta senza riuscire però a vincere. Restano le sensazioni positive e le indicazioni per i prossimi match.

Pallavolo: Vero Volley lotta a Perugia, i protagonisti

Lo schiacciatore Röhrs è il miglior realizzatore per la prima squadra maschile del Consorzio con 16 punti, da segnalare anche la prova del capitano Beretta, in doppia cifra a referto (10 punti, di cui 5 a muro). Mvp della partita è l’opposto perugino Ben Tara, best scorer con 22 punti. Per Monza è già tempo di guardare avanti: sabato si torna in campo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Dopo tre trasferte consecutive, ritorno alla Opiquad Arena alle 20.

Pallavolo: Vero Volley lotta a Perugia, capitan Beretta ottimista

«Nonostante la sconfitta credo sia stata una buona prestazione, contro una squadra forte come Perugia. Abbiamo lottato e spero che questo sia un nuovo punto di partenza: sabato giocheremo con Piacenza e davanti al nostro pubblico cercheremo di strappare un risultato positivo», ha commentato capitan Beretta, centrale del Vero Volley Monza.