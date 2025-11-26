Mercoledì in campo per il Vero Volley Monza di coach Eccheli che il 26 novembre, per la terza trasferta consecutiva, affronta la Sir Susa Scai Perugia nell’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Superlega, in calendario prima di Natale e concomitante con il Mondiale per club che vedrà impegnati gli umbri. Squadre in campo alle 20.30.

Pallavolo: Vero Volley a Perugia per l’anticipo della prima di ritorno, contro l’altra capolista in pochi giorni

Un match non facile per la prima squadra maschile del Consorzio, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Verona e al secondo impegno testa-coda in pochi giorni. Perugia e Verona guidano infatti il gruppo con 17 punti. Per Monza una vittoria per ora in sette partite, quattro i punti in classifica che significano penultimo posto.

Obiettivo: ripartire dal buon primo set giocato con Verona limitando gli errori che erano costati cari nel 25-22 per la Rana.

Pallavolo: Vero Volley a Perugia per l’anticipo della prima di ritorno, un mese fa era stato 3-1 per gli umbri

Il Vero Volley ha affrontato Perugia un mese fa all’apertura di campionato, il 21 ottobre all’Opiquad Arena: anche in quel caso l’approccio alla gara era stato buono, con il primo set vinto e subendo poi la rimonta ospite per 3-1. Sono 42 i confronti tra le due squadre, con 8 successi Vero Volley e 34 di Perugia.