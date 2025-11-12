Pallavolo: respinto il ricorso Vero Volley, confermata la vittoria di Cisterna

Respinta dal giudice sportivo l’istanza di ricorso presentata dal Vero Volley Monza dopo la gara persa al tie-break con Cisterna Volley con ultimo punto assegnato agli ospiti in seguito a verifica al video-check per una invasione monzese.

L’istanza è stata dichiarata inammissibile e il risultato del campo è stato quindi omologato.

Dalla revisione dell’azione era stato annullato il punto inizialmente assegnato a Monza, determinando di conseguenza la conclusione della gara sul 13-15 per Cisterna.

Pallavolo: respinto il ricorso Vero Volley, il comunicato

Il Vero Volley fa sapere che nel comunicato ufficiale “pervenuto mercoledì a firma del Giudice Sportivo Nazionale, però, si osserva esserci “la sussistenza di un duplice profilo di inammissibilità dell’istanza proposta”. Nello specifico, dagli atti ufficiali “emerge che il sodalizio reclamante, conclusasi la gara alle ore 20:35, abbia confermato il preannuncio di istanza alle ore 20:52 e, cioè, oltre il termine perentorio di cui al quarto comma dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale”, viene rilevato. Quanto alla ragione di inammissibilità sul merito, “ci si limita a richiamare il disposto regolamentare di cui all’art. 16 del Regolamento Video-Check che sancisce l’inammissibilità di istanze volte a censurare le decisioni dell’arbitro sull’utilizzo dello strumento di verifica a posteriori delle azioni di gioco”.