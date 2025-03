No game all’Allianz Cloud di Milano nella gara di andata dei quarti di finale di Cev Champions League femminile. La Numia Vero Volley ha superato con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-14) la formazione dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul. Un passo avanti verso le Final four.

Pallavolo, Champions League: Vero Volley solido a muro, Egonu Mvp

Una partita a senso unico per Orro e compagne che, solide a muro con 11 monster block a referto ed efficaci al servizio, sono riuscite fin dai primi scambi a mettere in grande difficoltà le turche.

Pallavolo Numia Vero Volley Paola Egonu – foto Consorzio Vero Volley

MVP e top scorer della serata Paola Egonu autrice di 17 punti; in doppia cifra anche Anna Danesi e Myriam Sylla, entrambe con 10 palloni a terra. Ora la sfida si sposta in Turchia per la gara di ritorno: giovedì 13 marzo la partita che mette in palio il passaggio in semifinale,(ore 16).

Pallavolo: iniziano anche i quarti di finale di Serie A, domenica contro Vallefoglia

Ma iniziano anche i playoff di Serie A: domenica 9 marzo alle 19 la Numia sarà di nuovo sul campo dell’Allianz Cloud per inaugurare la sua corsa allo Scudetto con i quarti di finale la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, seconda in classifica al termine della regular season contro settima.