Olimpiadi, Carate Brianza applaude Yumin Abbadini: il ginnasta è in finale con la squadra e nell’All-Around

C’è anche un po’ di Carate Brianza alle olimpiadi di Parigi. Yumin Abbadini, ventitreenne di Ranica, formatosi nella Pro Carate, ha infatti impressionato pubblico e critica in terra francese. Lunedì 29 luglio, alle 17.30, l’atleta parteciperà alla finale a squadre maschile, mentre mercoledì 31 luglio, alla stessa ora, sarà in gara in quella dell’All-Around.

Ginnastica artistica: gli avversari del ventitreenne nelle due finali

In modo particolare, Abbadini, padre italiano e madre cinese, nato a Bergamo e da poco entrato nell’Aeronautica Militare, si è messo in luce nella prova collettiva, in cui ha totalizzato 83.993 punti, ottenendo l’ottavo posto nel giro completo e permettendo così alla compagine azzurra di chiudere in sesta posizione ed accedere al momento che metterà in palio le medaglie. Con gli azzurri competeranno Cina, Giappone, Gran Bretagna, Ucraina, Stati Uniti, Svizzera e Canada. Nell’All-Around, invece, il lombardo se la vedrà con il cinese Boheng Zhang, i giapponesi Shinnosuke Oka e Daiki Hashimoto, l’altro cinese Ruoteng Xiao, i britannici Jake Jarman e Joe Fraser e l’ucraino Oleg Verniaiev.