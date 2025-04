Gran finale di stagione della società Sincro Seregno nelle gare invernali di nuoto sincronizzato: le atlete della società presieduta da Virginia Ratti nei Campionati italiani assoluti Bper, disputati allo Stadio del nuoto di Riccione, hanno centrato la finale in tutti gli esercizi. Questi i loro risultati iniziando dalla gara Duo libero: 4° posto Lara Pollini e Caterina Cucco (riserva Martina Pizio), 9°posto Alice Zadek e Alice Garraffo; Solo libero: 10° per Caterina Cucco, 13° per Lara Pollini; 6° posto della squadra composta da Greta Battista, Emma Brandolini, Caterina Cucco, A.Garraffo, M.Pizio, L.Pollini, Sofia Trantino, Alice Zadek, Emma Caldara, Greta Cavallotti, Giada Galimberti e Rebecca Prina.

Sincro Seregno, un gruppo di atlete agli assoluti 2025

«Pur nel finale di una stagione onerosa, caratterizzata da numerosi impegni, le nostre ragazze sostenute dalle allenatrici che hanno affrontato l’emergenza e le diverse problematiche palesatesi a pochi giorni dalle gare tricolori, hanno ottenuto importanti risultati – commenta la presidente Virginia Ratti – Grazie alla loro determinazione ed all’attaccamento ai colori sociali, Sincro Seregno inoltre si è posizionata al settimo posto nella classifica assoluta di società».

Campionati italiani di Riccione: Federica Sala d’oro con Rari Nantes

A Riccione fari puntati anche su Federica Sala di Lesmo che dopo aver smesso di gareggiare ha deciso di impegnarsi in una disciplina che conosce bene, guidando con a fianco Simona Ricotta, la Rari Nantes Savona alla conquista del titolo italiano del Team free superando Busto Nuoto e Aurelia Nuoto.

Federica Sala (è nata il 18 luglio 1993 a Vimercate) ha fatto parte della nazionale italiana di nuoto artistico sin dal 2007, quando indossando il body della società Sincro Seregno è arrivata la sua prima convocazione per la squadra ragazze. Federica, successivamente è passata alla nazionale juniores per approdare infine nella nazionale assoluta. Apprezzata per le ottime capacità tecniche ed espressive, dal suo approdo alla Rari Nantes ha aggiunto altri tasselli alla sua straordinaria carriera conquistando per due volte il titolo di vice campionessa del mondo a Gwangiu in Corea del Sud nel 2019 ed a Budapest nel 2022, impreziosendola ulteriormente con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo.