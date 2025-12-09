Niente Rally di Monza 2025, le procedure per il rimborso dei biglietti

Dopo l’annullamento del Rally di Monza edizione 2025 previsto all’Autodromo Nazionale sono state fornite le indicazioni per i rimborsi dei biglietti. Nel caso l’acquisto del ticket o dell’abbonamento sia avvenuto direttamente sulla piattaforma online TicketOne il rimborso, comunica l’Autodromo “sarà automatico senza alcuna procedura di richiesta”. I rimborsi sono partiti il 18 novembre e l’importo “verrà accreditato automaticamente sul metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto“.

Monza, in caso di acquisto in un punto di vendita fisico la procedura chiuderà mercoledì 10 dicembre

Nel caso invece in qui il biglietto (o abbonamento) sia stato acquistato in un punto vendita fisico TicketOne si dovrà seguire la procedura di richiesta di rimborso online disponibile al link https://www.rimborsi.ticketone.it/ dove sono presenti le istruzioni per completare la richiesta. La procedura chiuderà mercoledì 10 dicembre 2025.