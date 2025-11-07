L’annuncio dell’Autodromo: “Annullato il Monza Rally Show 2025”

Al rombo dei motori mancava meno di un mese ma è arrivata la doccia fredda: l’Autodromo Nazionale Monza ha comunicato che l’edizione 2025 del Monza Rally Show, in programma dal 5 al 7 dicembre, non si disputerà.

“La decisione – spiegano i responsabili dell’impianto monzese in una nota – è stata presa a seguito di una valutazione approfondita delle attuali dinamiche del settore e delle condizioni organizzative e logistiche che, al momento, non consentono di garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione e del prestigio, anche in relazione alle esigenze di programmazione e preparazione delle attività collegate agli interventi infrastrutturali previsti per il 2026“.

Niente Monza Rally Show 2025: era previsto dal 5 al 7 dicembre

Già in mattinata l’acquisto dei ticket per la manifestazione è stata bloccata: “L’Autodromo Nazionale Monza desidera scusarsi con i piloti, i team, i partner commerciali e gli appassionati che avevano già confermato la loro partecipazione o acquistato i biglietti per l’evento”. Comunicate anche le modalità di rimborso per chi ha acquistato sul sito TicketOne.it: tramite Call Center, punti vendita o presso presso il Monza Circuit Shop, saranno comunicate nei prossimi giorni.