Monza: trionfo della Forti e Liberi ai Nazionali Csen di ginnastica

Trionfo Forti e Liberi ai campionati italiani Csen (Centro sportivo educativo nazionale) di ginnastica artistica disputati a Cesenatico. Otto i titoli tricolori, tra individuali e a squadre, portati a casa dalle atlete monzesi. Nessun’altra società in gara ha fatto di meglio. Alle medaglie d’oro si sono quattro d’argento e sei di bronzo.

Monza, trionfo Forti e Liberi: tutte le medaglie

Penelope Ivanic ha superato nella classifica assoluta la concorrenza di 149 atlete provenienti da tutte le regioni italiane. La campionessa italiana in carica Kumali Metaramba ha vinto nell’Eccellenza 2 livello. Titolo italiano anche per Vittoria Fortezza e per Mia Mocenighi nel Cup individuale Allieve B. Trionfo per le squadre Cup Junior A, Acrobat Allieve A, Acrobat Allieve B.

Le Allieve B (Sonia Zorzenone, Bianca Pagani, Vittoria Fortezza, Penelope Ivanic e Kumali Metaramba hanno vinto per il terzo anno il titolo nazionale nella gara di squadra Acrobat 3 livello. Argento al volteggio per l’Allieva B Sara Mariani, per la junior B Michela Petrosillo e per l’Allieva B Cup Mia Colombo. Due medaglie d’argento per la Junior- Eccellenza 1 Chiara Vimercati al corpo libero e volteggio. Secondo gradino del podio anche per la formazione Acrobat Junior A. Medaglie di bronzo per la formazione Cup Allieve B, per Bianca Pagani, Irene Cattani, Anna Bloise e Chiara Nannipieri.

Monza, trionfo della Forti e Liberi: le parole del presidente

Ad accompagnare la squadra la direttrice tecnica Sonia Ronconi insieme al suo staff: Gabriele Angelo Scattiggio, Tiziana Di Nitto, Luisa Marzorati, Alessia Martin, Rebecca Le Pera e Chiara Manias. «Siamo davvero soddisfatti per questi risultati eccezionali – afferma Alessandro Riva, presidente della Forti e Liberi Monza 1878 Asd-. Non solo le ginnaste hanno confermato i titoli vinti in Lombardia, ma hanno portato a Monza un palmares davvero incredibile. Un grazie al nostro staff che ha reso possibile tanti risultati in pochi anni dalla nostra rinascita della sezione ginnastica». Le ginnaste proseguiranno i loro allenamenti fino alla fine di luglio. A settembre partiranno per Salerno dove svolgeranno un allenamento collegiale che durerà fino agli inizi delle lezioni scolastiche. Un po’ di foto di una giornata speciale:

Forti e Liberi: oro assoluto alle Allieve B 3 livello Acrobatica

Forti e Liberi: il fan club

Forti e Liberi: Anna Bloise bronzo

Forti e Liberi: Vittoria Fortezza, campionessa italiana Eccellenza 1 Allieve B e Bianca Pagani bronzo assoluto