Monza premia la pallanuoto: Nuoto Club Under 18 tricolore e Under 20 in Comune

Acqua tricolore in piscina a Monza. Le squadre di pallanuoto del Nuoto Club sono state ricevute in Comune per il 2023 da campioni d’Italia della Under 18 e il titolo di vice campioni della Under 20.

Monza premia la pallanuoto: la consegna delle targhe

Nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore allo Sport Viviana Guidetti hanno consegnato i premi ai due giovanissimi team che hanno affrontato la finale Under 18 del 2023 a Santa Maria Capua Vetere e la finale Under 20 a Bologna.

Le targhe sono state consegnate ai due capitani under 18 e under 20, Andrea Vicardi e Federico Remonti, accompagnati dai compagni di squadra e da Fabio Frison, direttore tecnico e allenatore under 18, e Francesco Cambiaghi, allenatore under 20.