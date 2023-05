Monza-Lecce 0-1, le pagelle: disastro Gytkjaer, rammarico Palladino

Monza-Lecce 0-1 (0-0)

Marcatori: st 45+11’ Colombo

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Marlon 5.5, Pablo Marì 6, Izzo 6 (32’st Colpani 6); Ciurria 5.5, Pessina 6, Rovella 6 (1’st Sensi 5.5) Carlos Augusto 6; Mota Carvalho 5.5 (16’st Vignato 6), Caprari 6 (16’st Gytkjaer 5); Petagna 6 (1’st Birindelli 6). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, Colpani, D’Alessandro. All.: Palladino 6



Lecce (4-3-3) Falcone 7; Gendrey 6, Baschirotto 5, Umtiti 6, Gallo 6.5; Askildsen 6 (19’st Hjulmand 6), Blin 6, Oudin 6 (29’st Maleh 6); Strefezza 5.5 (19’st Di Francesco 6), Ceesay 5 (41’st Colombo 7) Banda 6.5 (41’st Pezzella n.g.). A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Voelkerling, Cassandro. All.: Baroni 6.5

Marlon 5.5 Dal suo lata Banda sgasa a tutta velocità e non riesce a prendergli le misure

Pablo Marì 6 Cancella Ceesay e gioca in supporto a tutto il reparto

Izzo 6 Solido e presente in fase difensiva, non riesce ad incidere in impostazione (32’st Colpani 6 La sua poteva essere una volata vincente, peccato)

Ciurria 5.5 Dopo una stagione ad arare le praterie della Serie A, paga un po’ di stanchezza

Pessina 6 Da capitano offre sempre appoggio ai compagni, senza però trovare questa volta l’inserimento vincente

Rovella 6 Corre tanto, ma ogni tanto pare svagato e sbaglia palloni per lui semplici (1’st Sensi 5.5 Meno geometrico del solito)

Carlos Augusto 6 Trova la strada chiusa nel primo tempo, mentre nel secondo un paio di volte si butta in avanti ma non basta per determinare

Mota Carvalho 5.5 Letteralmente accerchiato da una gabbia non entra mai in partita con i suoi caratteristici portoghesismi (16’st Vignato 6 Dimentica l’amuleto a Reggio Emilia ma avrà ancora occasioni)

Caprari 6 Non è la sua miglior giornata, anche perché gli spazi sono quelli che sono (16’st Gytkjaer 5 Dopo aver deciso la promozione con le sue reti e aver firmato la prima storica vittoria in Serie A, se avesse segnato anche questo rigore gli avrebbero dedicato ben più di una rotatoria in città)

Petagna 6 Sportellate senza fine con Umtiti, senza primeggiare nel duello (1’st Birindelli 6)

Palladino 6 Con gli ultimi trenta metri leccesi più intasati di viale Delle Industrie all’ora di punta, la sua squadra non riesce a trovare le solite trame brillanti. Il rigore potrebbe cambiare tutto, ma la sua scelta di mandare Gytkjaer a tirarlo non è ripagata. Andrà sereno a Bergamo per l’ottavo posto