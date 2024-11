Monza-Lazio 0-1, le pagelle: Nesta senz’alibi, Monza senza idee

MONZA-LAZIO 0-1 (0-1)

Marcatori: pt 36’ Zaccagni

Monza (3-4-2-1) Turati 7; Izzo 5.5, Marì 6, Carboni 5.5 (9’st Pessina 6.5); Pedro Pereira 5 (43’st Birindelli n.g.), Bondo 6 (43’st Petagna n.g.), Bianco 5.5, Kyriakopoulos 5.5; Mota Carvalho 6, Maldini 5 (29’st Caprari 5.5); Djuric 5.5. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Maric, Valoti, Postiglione, Vignato. All.: Nesta 5

LAZIO (4-2-3-1) Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 7 (29’st Pellegrini 6); Guendouzi 7 (47’st Gigot n.g.), Rovella 7; Pedro 6 (15’st Isaksen 6), Vecino 5.5, Zaccagni 7 (29’st Noslin 6); Dia 5.5 (15’st Castellanos 5.5). A disp.: Mandas, Furlanetto, Dele-Bashiru, Tchaouna, Lazzari, Bordon. All.: Baroni 6.5

Turati 7 Le para tutte, tranne due: una finisce sul palo, l’altra imprendibile a due centimetri dallo stesso sostegno. È il gioco che mostra più occhi della tigre di tutti, quello che ci crede di più

Izzo 5.5 Finisce travolto dalle difficoltà dei compagni, soprattutto di Pedro Pereira. Quando i compiti difensivi calano, non ha più quello spunto per buttarsi in avanti

Marì 6 Ecco, qualcosa di cui il Monza non deve preoccuparsi: contro di lui i centravanti avversari spariscono. Anche oggi, Dia e Castellanos praticamente non pervenuti

Carboni 5.5 Disorientato negli interventi, attirato fuori posizione da una voglia di entrare spesso inutile (9’st Pessina 6.5 Entra e porta il cambiamento, più possesso e organizzazione. Un centrocampo stabilmente a tre probabilmente lo aiuterebbe a tornare centrale nel gioco biancorosso)

Pedro Pereira 5 Sembra un naufrago su un’isola deserta contro Nuno Tavares. I suoi traversoni sbattono sugli stinchi degli avversari (43’st Birindelli n.g.)

Bondo 6 Lotta contro tutti in mezzo al campo, emergendo nel momento peggiore del Monza e calando quando la squadra cresce (43’st Petagna n.g.)

Bianco 5.5 La corsa non manca, la posizione sì, in un momento in cui forse avrebbe bisogno di giocare leggermente più avanzato per trovare freschezza nelle sue prestazioni

Kyriakopoulos 5.5 Poco concreto nella spinta in avanti, poco orientato nei cross

Mota Carvalho 6 Prova a scuotersi, a mettersi in moto, ma spesso l’iniziativa non è supportata dall’efficacia

Maldini 5 S’intestardisce nella soluzione personale anche in zone di campo poco consigliabili in un lavoro controproducente per tutti (29’st Caprari 5.5 Una misura tecnica che emerge per qualche cross, ma si affossa su una punizione che, al 95’, da ottima posizione, deve almeno centrare lo specchio della porta)

Djuric 5.5 Spesso abbandonato dai compagni ai soli duelli aerei, oggi non riesce a trovare un dialogo tecnico proficuo con nessuno

Nesta 5 Qualcosa non va, lo ammette anche lui nel post-partita. La squadra è solida, unita, ma non basta: la qualità delle occasioni da gol create è troppo bassa. Qui deve subentrare la sua mano, devono emergere le idee. E invece ritarda cambi che sembravano scontati dopo aver già regalato un tempo agli altri