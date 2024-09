Monza-Inter 1-1, le pagelle: Nesta preoccupa i campioni d’Italia, Mota gol, Izzo il migliore

MONZA-INTER 1-1 (0-0)

Marcatori: st 36’ Mota Carvalho, 43’ Dumfries

MONZA (3-4-2-1) Turati 6; Izzo 7, Pablo Marì 6.5, Carboni 6; Pedro Pereira 6, Pessina 6, Bondo 6.5, Kyriakopoulos 6; Maldini 6 (27’st Bianco 6), Caprari 6 (17’st Mota Carvalho 7); Djuric 6.5. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Petagna, Bianco All.: Nesta 6.5

INTER (3-5-2) Sommer 6; Pavard 5, De Vrij 6, Carlos Augusto 7; Darmian 6 (11’st Dumfries 6.5), Frattesi 5.5, Asllani 5.5 (29’st Correa 6), Mkhitaryan 6 (11’st Zielinski 6.5), Dimarco 6.5; Thuram 5.5 (29’st Aranutovic 6), L.Martinez 5.5 (11’st Taremi 6). A disp.: Di Gennaro, J.Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Bisseck, Palacios, Bastoni. All.: Inzaghi 5.5

Turati 6 Ci mette tanta confidenza con i piedi, pure fin troppa. Disimpegnato nel primo tempo e sostanzialmente rimane tale sino al pareggio di Dumfries. Con davanti un muro così, dovrà essere molto bravo a determinare in quei pochi interventi decisivi

Izzo 7 Solidissimo in copertura, da un lato dove Carlos e Dimarco spingono in accoppiata e si aggira pure Lautaro. Si concede il lusso di un assist ideale per le prospettive di gioco del Monza

Pablo Marì 6.5 Massima attenzione in ogni fase del gioco, si rivedono le sue peculiari caratteristiche positive d’impostazione, troppo importanti per i biancorossi

Carboni 6 Meno sollecitato di altri compagni, perché non è la destra il punto di maggior pressione interista per 70 minuti e oltre. Il gol subito arriva da lì, ma lui era andato giustamente a stringere

Pedro Pereira 6 Costretto a rincorrere più che correre, tiene la posizione con applicazione. Devia in modo decisivo il tracciante di Carlos nell’estremo e sfortunato tentativo di respinta

Pessina 6 Tanta copertura obbligatoria contro i pari ruolo campioni d’Italia, paga con una regia imprecisa

Bondo 6.5 Sradica e protegge palloni, sempre più efficiente gara dopo gara. Un leone in mezzo al campo, anche quando finisce in inferiorità

Kyriakopoulos 6 Trova spazi che coraggiosamente aggredisce per novanta minuti. Dumfries gli passa dietro sull’unico mezzo pallone che effettivamente non riesce a coprire

Maldini 6 S’intravede una gamba brillante anche in spazi sempre più angusti, anche se rispetto alle potenzialità non riesce ad incidere come al solito negli ultimi trenta metri (27’st Bianco 6 Ingresso interessante, andrà a guadagnarsi minutaggio con l’andare della stagione)

Caprari 6 Organizza la trequarti da regista offensivo, ripulendo svariati possessi senza però tramutarli in offensivi con la costanza che servirebbe (17’st Mota Carvalho 7 Insieme alla sfrontatezza, lo stacco aereo è una delle specialità della casa e la sfodera nel momento migliore. Ora deve subito trovare continuità)

Djuric 6.5 Con i suoi duelli aerei vinti il Monza guadagna parecchio campo, non può uscire dal campo e dal gioco. Anche Nesta lo ammette quando confessa di non aver pensato oltre i due cambi effettuati

Nesta 6.5 Organizza intelligentemente la linea a 5 di difesa, spende in posizione ibrida Maldini e trova i metri quadrati giusti in cui mandare la palla alta per Djuric. La convinzione non è mai mancata, ma oggi si è vista anche quella determinazione fondamentale per inseguire la salvezza. Mette la firma sul 100esimo punto della storia del Monza in Serie A e potevano anche essere 102