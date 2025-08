Monza: il laboratorio dei futuri campioni dell’Inter giocherà all’U-Power Stadium

Il Monza non è più solo. Da agosto la formazione brianzola condividerà l’impianto di casa, l’U-Power Stadium, con un’altra squadra. Come largamente anticipato nei mesi scorsi si tratta dell’Inter Under23.

Una notizia emersa a gennaio, nel modo più fragoroso in assoluto, con una chiamata tra Galliani e Ausilio, dirigente nerazzurro, spiata e filmata da un anonimo a bordo di un treno. Si parlava del prestito del giovane difensore Palacios, poi effettivamente arrivato in biancorosso per sei mesi di alti (pochi) e bassi (parecchi), in cambio dell’utilizzo dello stadio per le gare della formazione giovanile di sviluppo iscritta successivamente in Serie C.

L’Inter Under 23 giocherà all’U-Power stadium di Monza

Proprio come hanno fatto in passato anche Juventus, Atalanta e Milan, anche l’Inter decide di percorrere la strada delle categorie inferiori per sviluppare direttamente in casa i propri giocatori senza spedirli in giro per l’Italia in una sequenza di prestiti lunga e talvolta inutile, nella speranza che alcuni di essi esplodano. Ovviamente è diventato necessario dare a Stefano Vecchi, che è stato nominato nuovo allenatore, un gruppo in grado di competere e serve un po’ di mercato. Un primo innesto è stato Giuseppe Prestia, ex capitano del Cesena.

Inter Under 23 all’U-Power di Monza: inserita nel girone nord

Sarà uno dei fuoriquota in organico assieme a Riccardo Melgrati, portiere classe 1994 che lo scorso anno ha giocato con Spal e Lucchese. Della rosa faranno parte tanti giovani talenti recuperati qua e là ed in parte già protagonisti del campionato Primavera dell’anno scorso. Un vero e proprio laboratorio in cui coltivare le speranze di crescere dei futuri campioni o quanto meno dei professionisti utili alle ragioni di bilancio, leggasi la voce plusvalenze generate dalla rivendita. L’Inter Under23 è stata inserita nel girone nord e le gare più interessanti saranno con Novara, Renate, Alcione, Vicenza, Pro Vercelli e Brescia, giusto per citare alcune piazze storiche o le nuove rivali brianzole. La prima in casa sarà con la Pro Patria il 31 agosto, poi avanti in alternanza con il Monza sino a maggio.