Monza Cheer, pieno di medaglie agli Italiani e la Grand Champion

Pioggia di medaglie per il Monza Cheer al Campionato Nazionale di Cheerleading che si è svolto a Bellaria. Cinque le medaglie d’oro portate a casa dagli spettacolari atleti diretti da Pamela Casiraghi e dal suo staff.

Monza Cheer, squadre e atleti a podio agli Italiani

A salire sul gradino più alto del podio sono stati il Group Stunt Explosion Junior L4 Coed; il Team L3 Youth, il Team L1 Peewee, il Group Stunt Thunder L3 Senior e il Team Peewee Freestyle. Medaglie d’argento per il Team Master 2, per il Group Stunt Revolution L3 Youth e per l’Individual Senior Morando.

Il Team L 3 Youth si è aggiudicato anche il trofeo più importante della manifestazione: la Grand Champion. La loro coreografia (in questo contesto denominata routine) è stata decretata dalla giuria la migliore di tutte le 144 presentate alla manifestazione.

Monza Cheer, a luglio ci sono gli Europei in Germania

«Siamo felicissimi per questi risultati – commenta la direttrice sportiva Casiraghi che con i suoi atleti è stata di recente ospite del programma Le Iene- Con il nostro entusiasmo siamo riusciti a trascinare persino un gruppo di genitori che non sono stati da meno dei loro figli. I nostri master, persone di cinquanta e più anni, hanno gareggiato vincendo uno splendido argento».

In casa Monza Cheer nessuno è abituato a dormire sugli allori. Gli allenamenti proseguono perché ai primi di luglio sono in programma a Wiesbaden, in Germania, i Campionati Europei di specialità.