Monza-Brescia 3-1, le pagelle: prima vittoria, ora testa al campionato

MONZA-BRESCIA 3-1 (3-0)

Marcatori: pt 5’ Kyriakopoulos, 11’ Pessina, 40’ rig. Caprari, st 23’ Nuamah

Monza (3-4-2-1) Pizzignacco 6; D’Ambrosio 6 (39’st Bondo n.g.), Caldirola 6.5 (28’st Izzo 6), Carboni 6 (1’st Marì 5.5); Martins 6.5, Pessina 7 (1’st Bianco 6), Valoti 6.5, Kyriakopoulos 7.5 (1’st Pedro Pereira 6); Forson 7, Caprari 7; Maric 6. A disp.: Turati, Mazza, Izzo, Djuric, Maldini, Postiglione, Scaramelli, Berretta. All.: Nesta 7

Brescia (4-3-1-2) Andreanacci 5.5; Dickmann 5, Papetti 4.5, Calvani 5, Jallow 5; Oltzer 5.5 (1’st Nuamah 7), Fogliata 6 (42’st Buhagiar n.g.), Paghera 5 (1’st Verreth 6), Bertagnoli 5.5; Borrelli 5.5 (1’st Corrado 6), Juric 6 (31’st Moncini n.g.). A disp.: Avella, Bjarnason, Bianchi, Bisoli, Adorni, Muca, Besaggio. All.: Maran 5

Pizzignacco 6 Praticamente mai chiamato in causa, bucato solamente in uno-contro-uno, quando può fare veramente poco

D’Ambrosio 6 Non giocava da titolare dall’ultima giornata dell’anno con la Juventus, oggi ritrova il campo dimostrando di poter ancora il suo contributo (39’st Bondo n.g.)

Caldirola 6.5 Spaventoso nello stacco aereo e sempre sotto controllo in marcatura (28’st Izzo 6 Finale di gara in cui deve intervenire solo una volta, ma lo fa con la giusta energia)

Carboni 6 Gestisce la prestazione, anche perché gli avversari non riescono mai ad impensierirlo (1’st Marì 5.5 Un tempo in cui si trova a dover rincorrere il velocista Nuamah, senza troppa fortuna)

Martins 6.5 Il figlio di Obafemi (nigeriano ex Inter) mostra alcune delle doti del padre, lo scatto, la progressione e la determinazione. Se migliora il tasso tecnico potrebbe essere da subito una valida risorsa

Pessina 7 Bagna la prestazione con un gol in inserimento da marchio di fabbrica. Deve confermare la crescita sin da Napoli per aiutare il Monza (1’st Bianco 6 45 minuti di disimpegno per prepararsi al campionato)

Valoti 6.5 Sembrava ceduto alla Samp in estate, ci andrà forse a gennaio, nel frattempo sempre positivo e a disposizione

Kyriakopoulos 7.5 La disposizione disordinata degli avversari aiuta, ma la sua prestazione è più che positiva: gol e assit (1’st Pedro Pereira 6 Sgambata ideale per momento della partita)

Forson 7 Tecnicamente è forte, forse ancora un po’ leggerino, ma può crescere e soprattutto dimostra di saltare piacevolmente l’uomo

Caprari 7 Si mette alle spalle l’infortunio trasformando il rigore, pronto a tornare centrale nel progetto

Maric 6 Non sempre furoreggiante, ma bravo ad agire nelle pieghe del match per provocare il rigore che chiude i conti

Nesta 7 L’avversario non è di Serie A ed è abbastanza evidente, ma l’approccio al match è come se lo fosse. Carica la squadra a dovere mantenendo la promessa della vigilia di passaggio del turno. Ora testa al campionato, perché questa vittoria – la prima stagionale, la prima in biancorosso – non porta tre punti buoni per la salvezza