Mister Stroppa pronto al debutto col Monza:”La Serie A è bellissima e ci dobbiamo salvare”

Il mister Giovanni Stroppa emozionato presenta il primo storico match del Monza in Serie A col Torino.

Mister Stroppa: “La partita col Torino sarà difficile”

“È bellissimo pensare di essere qui mettendo in campo la miglior squadra possibile, considerando che sarà una partita difficile – ha affermato l’allenatore biancorosso – Sarà una gara fisica e di duelli”. Non manca poi un accenno all’atteggiamento della squadra spiegando che “il campionato di Serie A è un altro sport rispetto a quanto fatto fino alla scorsa stagione. Siamo una squadra in costruzione, ma siamo competitivi. Un allenatore vorrebbe una formazione completa già dall’inizio del campionato però mi rendo conto che non è facile”. In queste ore sono arrivati anche i due ultimi nuovi acquisti Pablo Marì e Andrea Petagna, che “porteranno esperienza e fisicità. Stefano Sensi invece è molto motivato, ma non è ancora pronto anche se ha un’intelligenza calcistica superiore a tutti. Ci vorrà tempo per amalgamare tutti i giocatori”.

Mister Stroppa: “L’obiettivo è salvarsi”

Non ha però anticipato nulla sulla formazione in campo sabato 13 agosto all’U-Power Stadium. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi della stagione ha detto senza troppi giri di parole che “la nostra ambizione è salvarci e farlo il più presto possibile, non andando certo contro quanto richiedono il dottor Adriano Galliani e il presidente Silvio Berlusconi”. L’ultimo match ufficiale tra Monza e Torino l’8 ottobre 2000 in Serie B vinto dai granata per 3-2 al Brianteo.